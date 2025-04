L'Enfaint prodige, chiamato a risollevare le sorti di una vecchia gloria, contro l'allenatore che ha rivoluzionato il calcio europeo. Il derby tra Manchester City e Manchester United racconta una storia tra passato, presente e futuro del calcio.

Lorenzo Longo 4 aprile - 19:05

Manchester United e Manchester City rappresentano due facce della stessa medaglia. Lo United ha regnato incontrastato il campionato inglese per anni, diventando il club più vincente nella storia della lega con ben 68 titoli. I Red Devils ora sembrano aver perso la propria identità, con la Premier che manca da oltre 10 anni e il testimone che è passato sponda Citizens. Da Old Trafford all'Etihad, se un tempo la Premier era vestita di rosso, ora si tinge di bianco e celeste. Il Manchester City ha dominato il campionato nell'ultimo decennio vincendola per ben 6 volte negli ultimi 8 anni e stabilendo molteplici record. L'artefice di tutto ciò è solo uno, Pep Guardiola, l'allenatore che ha rivoluzionato il calcio moderno. Se guardiamo alle due figure in panchina la sfida si fa ancora più interessante. Lo United per rinascere si affida ad Amorim, l'enfant prodige pronto a conquistare il mondo contro Pep che la storia l'ha già fatta. Due tecnici con un'idea di calcio simile che si daranno battaglia all'Old Trafford.

Guardiola e il calcio di posizione — Pep Guardiola è uno degli allenatori di maggior successo della storia, che è riuscito a vincere ovunque sia andato e a evolvere il suo concetto di calcio mantenendolo sempre al passo con i tempi. Il "guardiolismo" si basa sul concetto del calcio di posizione, una filosofia calcistica che mette al centro l'intelligenza dei suoi interpreti. Pep sconvolge completamente il modo di guardare il calcio, se prima i giocatori si muovevano in funzione del pallone, ora il pallone si muove in funzione dei giocatori, i cui ruoli non sono fissi ma flessibili, infatti il calcio di Pep non è riducibile a un singolo modulo.

Guardiola-Amorim, come difende il City — Cruijff: “Se hai la palla devi rendere il campo il più grande possibile, e se non hai la palla devi renderlo il più piccolo possibile”. Queste parole del suo maestro sono ancora fisse nella mente di Pep Guardiola. Come vediamo nel Manchester City la squadra quando è in possesso si schiera in una sorta di 3-2-4-1 in cui gli esterni sono fondamentali per garantire ampiezza e allargare il campo, inoltre l'elevata densità di giocatori in fase offensiva rende più facile il palleggio e il dominio del pallone. La fase difensiva è strettamente collegata a quella offensiva ed ha una parola chiave, la riaggressione dei giocatori offensivi per la riconquista veloce della palla. In fase di non possesso, invece, il City si schiera generalmente con un 4-1-4-1.

Guardiola-Amorim, l'enfaint prodige e lo stile Red Devils — Ruben Amorim definito anche l'enfant prodige è un giovane allenatore chiamato a fa risorgere il Manchester United dalle sue ceneri. Il tecnico non è nuovo a imprese così complicate dato che è riuscito a far conquistare un campionato allo Sporting Lisbona dopo ben 19 anni. Il calcio di Amorim è offensivo che privilegia il gioco centrale, ma anche gli esterni di centrocampo a piede invertito rappresentano un grande pericolo per gli avversari. Il Manchester United si schiera in possesso con un 3-4-3 e in non possesso con un 4-2-2-2. Il gioco del tecnico portoghese predilige il controllo palla e la riaggressione immediata quando questa viene persa. I suoi risultati da quando siede sulla panchina del Manchester United sono un po' altalenanti: 13 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Rilanciare le sorti di questo Manchester United non è una sfida facile ma chissà se nelle mani dell'enfaint prodige i Red Devils possano tornare a sognare in grande.

🚨 Manchester United have almost halved their ticket prices for Sunday's Manchester derby against City after a lack of interest from supporters.

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 1, 2025