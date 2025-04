Il Manchester City attacca la Premier League: “Falsata la competizione”

Ancora una volta la dirigenza della squadra allenata da Guardiola si oppone ai vertici del campionato inglese. Nell'occhio del ciclone le transazioni tra club e società associate.

Alessandro Savoldi 4 aprile 2025 (modifica il 4 aprile 2025 | 14:50)

In Inghilterra continuano le polemiche tra il Manchester City e la Premier League. La dirigenza dei Citizens, secondo il The Times, avrebbe accusato i vertici del campionato di favorire alcune squadre, tra cui l’Arsenal.

Le accuse del Manchester City nei confronti della Premier League — È l’ennesimo episodio di una battaglia legale, quella tra il Manchester City e la Premier League, che dura ormai da mesi. Dopo essere stato accusato di più di 130 violazioni in ambito economico, il City va al contrattacco. Secondo la dirigenza del club quattro squadre di Premier League hanno violato le norme sulle transazioni tra parti associate, note come Apt (Associated Party Transactions).

Si tratta delle regole che vanno a disciplinare i movimenti economici, come le sponsorizzazioni, tra le squadre e le società affiliate alla proprietà dei club. Il Manchester City ritiene che la Premier League non avrebbe rispettato i requisiti di trasparenza, obiettività e proporzionalità, andando di fatto a falsare la competizione. I club che, nella visione della dirigenza dei Citizens, avrebbero beneficiato di operazioni proibite sono l’Arsenal, il Brighton, il Leicester e l’Everton.

L'Arsenal avrebbe ottenuto indebitamente quasi 260 milioni di sterline — La denuncia del Manchester City si lega anche a un episodio dello scorso anno, quando la Premier League ha bloccato l’accordo della squadra campione in carica con Etihad. Etihad è la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, con il City Group, il proprietario del Manchester City, che è sostanzialmente in mano anch’esso agli emiri del paese arabo.

La dirigenza del City sostiene che l’Arsenal, invece, abbia avuto accesso, nella stagione 2022/23, tramite Apt, a 259 milioni di sterline. Si tratta quindi di un nuovo capitolo della battaglia legale tra la dirigenza emiratina e la Premier League, con il calcio inglese che attende ancora la sentenza sui 130 capi di imputazione di cui è accusato il Manchester City.

La stagione poco esaltante del Manchester City — Sul campo la stagione del Manchester City è stata tutt’altro che positiva. La squadra, allenata da Pep Guardiola, non ha mantenuto gli standard ai quali ci aveva abituato negli anni precedenti. In Premier League si trova soltanto al quinto posto, dopo aver attraversato un inverno estremamente complicato. Le speranze di alzare un trofeo per i Citizens sono relegate alla Fa Cup, dove troveranno in semifinale la sorpresa della stagione inglese, il Nottingham Forest.

Niente da fare invece in Champions League, dove il City è stato eliminato dal Real Madrid, e in Coppa di Lega, dove è stato il Tottenham a far fuori i Citizens. Quest’estate, poi, il Manchester City volerà negli Stati Uniti per il nuovo Mondiale per Club. Nelle ultime ore, intanto, ha annunciato il suo addio al club a fine stagione Kevin De Bruyne, mentre Guardiola ha perso Haaland per un infortunio serio, che rischia di escluderlo dal Mondiale.