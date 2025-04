Ufficiale: Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City a fine stagione

Il comunicato di De Bruyne, ai saluti con il Manchester City

“Non appena avrete visto il comunicato” inizia De Bruyne “avrete capito dove sto andando a parare. Quindi sarò breve nel farvi sapere che questi sono i miei ultimi mesi come giocatore del Manchester City. Non è semplice scrivere queste parole ma, come calciatore professionista, sappiamo tutti che questo giorno prima o poi sarebbe dovuto arrivare. Questo è quel giorno ed è giusto che lo sappiate da me.” Il comunicato prosegue: “Il calcio mi ha portato a voi e a questa città. Inseguivo i miei sogni, non sapendo che questo periodo avrebbe cambiato la mia vita. Questa città. Questo club. Queste persone mi hanno dato TUTTO. Non avevo altra scelta se non ridare TUTTO ciò che avevo ricevuto. E, indovinate un po’, abbiamo vinto TUTTO.”