Curiosa iniziativa dei fan dei Citizens, che hanno usato la faccia e la frase dell'italiano per protestare contro la società per l'aumento dei biglietti

Federico Grimaldi 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 19:02)

Il Manchester City non sta affrontando una grandissima stagione in termini di risultati. Se questo non bastasse, ora devono fare i conti con i propri tifosi, che hanno deciso di protestare contro la società per gli elevati prezzi dei biglietti. Nella partita contro il Leicester, curiosa la scelta dei tifosi di protestare con dei cartelli raffiguranti Balotellie il suo famoso: "Why always me", ma trasformato in "Why always greed"

Manchester City, il "ritorno" di Balotelli all'Etihad — La storia da calciatore di Balotelli la conosciamo tutti. Il bad boy che non è mai riuscito a diventare grande. Eppure, al Manchester City, ha lasciato dei bellissimi ricordi. Come dimenticare il suo famoso assist per il gol decisivo di Aguero, che ha regalato lo scudetto nell'era Mancini. Oppure, il suo gol di spalla contro il Norwich e il suo gol nel derby dove ha mostrato la maglietta "Why always me". Proprio quest'ultimo è tornato di moda tra i tifosi del City, che lo hanno trasformato in un "Why always greed".

Nella partita di ieri sera, vinta dal Manchester City contro il Leicester per 2-0, i tifosi hanno dato libero sfogo alla loro creatività per inveire contro l'attuale società. Il motivo fondante della protesta è l'aumento considerevole dei biglietti da parte del club per queste ultime partite. "Greed", infatti, significa avarizia e rappresenta a pieno quello che vuole trasmettere l'intera tifoseria a tutte le persone che stanno al di sopra del club blu di Manchester. La curva ieri è entrata in ritardo e si presume che continuerà a farlo per il resto della stagione. Questa volta hanno "usato" Balotelli per dar libero al proprio sfogo, vedremo cosa si inventeranno nelle prossime partite.

A sign in the crowd at the Etihad tonight.

Protests began outside the stadium 45 minutes before kick-off and ended with a number of fans filtering in after nine minutes - marking the number of ticket partners the club has globally. pic.twitter.com/vqlysD2UlF

— Match of the Day (@BBCMOTD) April 2, 2025