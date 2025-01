Vieira: “Non va sbagliato l’atteggiamento. Balotelli? Devo fare delle scelte”

Vieira presenta Genoa-Monza, posticipo del lunedì di Serie A: la conferenza stampa dell'allenatore rossoblù

Enrico Pecci Redattore 25 gennaio - 18:12

Il Genoa prepara lo scontro salvezza di lunedì con il Monza fanalino di coda di Bocchetti. A due giorni dal match del Ferraris, Patrick Vieira ha presentato la sfida in conferenza stampa: "In questo periodo abbiamo recuperato tanti attaccanti. Messias si è allenato con la squadra, Vitinha anche, Cornet ha fatto allenamenti con i compagni. E questo è una cosa positiva. Sono tutti convocabili. Se pensiamo che sia una partita trappola vuol dire che abbiamo sbagliato. Siamo pronti a fare una grande partita con umiltà e anche come squadra".

Genoa-Monza, Vieira avvisa: "Sappiamo che sarà una partita difficile" — Il tecnico dei rossoblù avvisa i suoi: "Sappiamo che sarà una partita difficile da giocare. Loro nelle ultime gare hanno fatto bene. Sono una squadra aggressiva. Sarà una partita importantissima per noi e non possiamo sbagliare dal punto di vista della concentrazione e determinazione. Da quando sono qua, metto sempre davanti a tutto la concentrazione e su questo punto sarete sicuri che non sbaglieremo. Poi si vince o si perde ma saremo pronti dal punto di vista dell’atteggiamento".

Sull'arrivo di Cornet: "Lui sarà un’opzione in più. È un giocatore che porta qualità diversa di quanto abbiamo ma anche Miretti ha la capacità tecnica di giocare più centrale. La cosa più importante portare caratteristiche diverse e portare giocatori al loro posto per far bene per la squadra". Otoa è pronto per essere convocato? "Sta facendo un po’ di lavoro da solo e dalla settimana prossima inizierà a lavoro con la squadra", ha risposto Vieira.

"Vogliacco è andato via ed è una decisione che abbiamo preso. Bani è infortunato. - ha proseguito l'allenatore. Abbiamo Matturro che può giocare o De Winter che può giocare. Abbiamo provato tante opzioni e il mio lavoro è trovare il modulo giusto per fare la partita". Poi sul mercato e ancora su Cornet: "È un periodo molto difficile. Non vogliamo prendere giocatori per fare numero ma per aiutare la squadra a fare un passo avanti. Il presidente ha detto che è importante la stabilità perché ti dà la possibilità di lavorare bene e avere qualità nel gioco. Cornet è arrivato qua con la voglia di aiutare la squadra. Vuole giocare, gli manca il campo. È un ragazzo ambizioso e vuole tornare in Nazionale ma per farlo deve fare bene qua. Ha fame di calcio e voglia".

Vieira torna a rispondere anche sulla situazione di Mario Balotelli: "Vedo una squadra con calciatori che hanno voglia di giocare. Io devo fare delle scelte. Per questo non mi piace andare su un giocatore in particolare. Il messaggio che passo è di allenarsi bene e mettermi in difficoltà a fare le scelte. Abbiamo fatto bene e chi ha giocato ha fatto bene perché abbiamo preso punti. Ora chiediamo di più. Badelj sta bene, si è allenato con la squadra. Balotelli fa parte della squadra".

Genoa, Vieira suona la carica: "È una partita importantissima" — L'allenatore del club ligure carica la squadra: "È una partita importantissima per loro ma anche per noi. Non dobbiamo sbagliare dal punto di vista dell’atteggiamento. La vittoria in casa? Aspettavamo questo successo anche prima. E ora che l’abbiamo fatta, non dobbiamo dimenticare che ci abbiamo impiegato 233 giorni. Dobbiamo iniziare questa partita con umiltà".

Stolz era pronto a fare il secondo portiere? Vieira risponde così: "È ritornato da un infortunio. Lui è un giocatore giovane che ha bisogno di giocare e noi come società dobbiamo trovare una squadra dove lui può giocare. L’importante è fare la scelta giusta per il calciatore per crescere".

Infine, il tecnico si è soffermato sulle condizioni di Messias: "È stato un periodo molto difficile per lui e per noi perché è un giocatore importantissimo. Ha perso un po' di fiducia, devi dare quella fiducia per tornare a giocare. Ha fatto una settimana dove si è allenato con la squadra. E se domani va bene sarà nei convocati. Questa settimana l’abbiamo gestito bene, la cosa sicura è che non è pronto per iniziare la partita. Se farà parte della squadra aspettiamo domani".

Visualizza questo post su Instagram