Bocchetti: “Genoa-Monza come una finale. Sono contento del mercato”

Bocchetti carica il Monza a due giorni dallo scontro salvezza sul campo del Genoa: le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 25 gennaio - 16:23

Il Monza quasi all'ultima spiaggia. La squadra di Bocchetti tornerà in campo lunedì sera, in trasferta sul campo del Genoa: la zona salvezza è già distante 7 punti ed in caso di sconfitta la stagione dei brianzoli potrebbe essere già compromessa. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ha caricato così la sua squadra: "Noi non ci discostiamo da quella che è la partita di lunedì. Per noi è fondamentale perché ci permette, se dovessimo prendere unti, di muovere la classifica che è la cosa più importante".

Monza, la carica di Bocchetti: "Sarà un'altra finale" — Il tecnico non pensa al mercato: "Il mercato viene dopo, restiamo concentrati. La settimana è stata positiva, i ragazzi hanno lavorato bene. Per sostenere i nostri ritmi c’è bisogno di lavorare e li ho visti concentrati, sono convinto che faranno una grandissima gara lunedì".

"Abbiamo preparato la gara, i ragazzi la stanno preparando alla grande. Quando lavori ti rendi conto di quanto ci tengano e di quanto mettano dentro per far sì che saliamo in classifica. Penso che lunedì risponderanno alla grande. C’è una bella atmosfera a Genova ma adesso dobbiamo pensare a noi stessi e fare punti. Sarà un’altra finale", ha dichiarato Bocchetti.

Sul mercato ha però aggiunto: "Sono contento, è un segnale della società che ci crede. Avere tanti giocatori a disposizione è meglio, abbiamo più scelta e possiamo lavorare usufruendo di più opzioni. Per Urbanski oggi è stato il suo primo allenamento, Lekovic ha fatto una grandissima settimana". E sul sostituto di Djuric: "Sono dinamiche che possono succedere. Come ha detto il direttore (Galliani, ndr) se uno parte, un altro arriva. Il club lavora alla grande e tutti i giorni c’è sintonia. Sappiamo cosa dobbiamo fare, sono molto concentrato su lunedì, per quanto riguarda il mercato la società si sta muovendo alla grande".

Genoa-Monza, Bocchetti: "Ancora sei indisponibili, recupera solo Dany Mota" — Il Monza rimane in piena emergenza infortuni: "Indisponibili rimangono Caldirola, Birindelli, Pablo Marì, Bondo, Pessina e Gagliardini. Dany Mota è recuperato, sono contento di come si è allenato in questi giorni. Tutta la squadra devo dire che l’ho vista bene e ha fatto qualcosa di importante. Noi abbiamo reagito bene, i ragazzi hanno lavorato forte e abbiamo preparato la gara di lunedì che potrebbe essere col Genoa". Focus, poi, sul Genoa di Vieira: "Il Genoa è una squadra organizzata, quando è arrivato il nuovo allenatore hanno cambiato qualcosa e si è visto anche con qualche punto in più. Lo stadio può dare qualcosa in più ma noi dobbiamo andare lì con personalità e carattere".

Sul match dell'andata: "Penso che i ragazzi se la ricordino quella partita. Abbiamo fatto vedere ai ragazzi quella che sarà la partita di lunedì, sappiamo che ci aspetta una partita difficile. Noi abbiamo bisogno di punti perché siamo ultimi e dobbiamo giocare per fare punti, noi andiamo lì a fare la nostra gara di carattere e sacrificio".

Infine, Bocchetti scuote così il suo Monza: "L’ho ricordato ai ragazzi, la fase difensiva è fondamentale soprattutto per una squadra che si deve salvare. Quando si subisce gol non è sempre colpa della difesa, è un qualcosa che viene a mancare coralmente. Bisogna stare concentrati tutti i 90 minuti, dando il massimo e concedendo meno possibile agli avversari di qualità come Pinamonti e Vitinha e altri che hanno lì davanti".