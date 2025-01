Como, Varane è tornato a giocare in un’occasione speciale a Montecarlo

Arrivato a Como in estate dopo la scadenza del contratto con il Manchester United , Raphaël ha patito un altro infortunio... La goccia che ha fatto definitivamente traboccare il vaso. Così Varane ha annunciato il suo ritiro dai terreni di gioco poche settimane dopo. L'unica presenza in maglia lariana è stata in Sampdoria-Como di Coppa Italia lo scorso 11 agosto a Marassi.

Tuttavia, ieri sera è tornato in campo nel Principato di Monaco, dove i Barbagiuans Monaco hanno affrontato il Cirque FC nella "Fight AIDS Cup" allo Stade Louis II. Varane ha giocato per i Barbagiuans, che sono stati sconfitti per 4-5 nella serata. Anche ex giocatori della Francia come Patrice Evra, Franck Ribery e Robert Pires hanno partecipato al match di beneficenza.