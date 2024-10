Raphaël Varane torna al Como: sarà membro del consiglio di amministrazione

Di seguito le prima parole di Varane dopo aver assunto questo incarico: “Essere uno sportivo di alto livello comporta gioia, sacrificio e la costante voglia di superare i propri limiti. Nel corso della mia carriera, sono stato motivato dal desiderio di migliorare e di lavorare per l’eccellenza. Il passaggio dal campo al consiglio di amministrazione non è la fine del mio percorso calcistico, sancisce anzi un nuovo inizio che non vedo l’ora di affrontare. Entrare nel consiglio di amministrazione del Como mi permetterà di continuare a dare il mio contributo a questo sport e provare a disegnarne il futuro”. L'ex difensore transalpino ha aggiunto: “Questa nuova fase della mia carriera può essere definita una rinascita, non una fine. Non sto dicendo addio al calcio. Entrare a far parte del Comitato per lo sviluppo del Como 1907 mi entusiasma e non vedo l’ora di far parte di un progetto ambizioso che coincide con i miei valori. Insieme, investiremo nello sviluppo dei giovani, amplieremo le opportunità educative e rinnoveremo le soluzioni operative per realizzare la vision del club”.