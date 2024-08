Il Queens Park Rangers, club militante in Championship inglese, ha annunciato sui propri canali ufficiali l'ingaggio di Jonathan Varane, centrocampista francese classe 2001 e fratellino di Raphaël, fresco di trasferimento al Como di Fabregas...

Sergio Pace Redattore 4 agosto 2024 (modifica il 4 agosto 2024 | 14:35)

L'estate dei trasferimenti in casa Varane. Dopo che il Campione del Mondo francese ex Real Madrid e Manchester United ha scelto di accasarsi al Como di Cesc Fabregas, ora anche il fratellino Jonathan è atteso da una nuova avventura. Il 22enne centrocampista ha salutato lo Sporting Gijon per trasferirsi al Queens Pak Rangers in Championship.

Jonathan al QPR, il fratellino di Varane sbarca in Inghilterra — Un innesto di assoluto valore, un enorme concentrato di esperienza e qualità al servizio di Cesc Fabregas. Il Como si è assicurato un gran colpo in difesa con l'arrivo di Raphaël Varane, che verrà presentato martedì sera in grande stile. Nel frattempo il fratellino del Campione del Mondo con la Francia nel 2018 (22 titoli in carriera tra club e Nazionale), Jonathan, è pronto a spiccare il volo per una nuova avventura in Inghilterra.

Il centrocampista classe 2001 ha salutato lo Sporting Gijon (in Asturia in stagione ha collezionato 22 presenze, di cui 5 da titolare, ne LaLiga 2, per firmare con il Queens Park Rangers in Championship. Questo l'annuncio del club londinese sui propri canali social: "Il centrocampista ha completato il trasferimento a titolo definitivo dallo Sporting Gijón per una cifra non resa nota. Varane, fratellastro del campione del mondo Raphael, ora non vede l'ora di iniziare il prossimo capitolo della sua carriera in Inghilterra con il QPR".