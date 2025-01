Bocchetti: “Oggi è mancata cattiveria. Dobbiamo reagire e lottare”

Bocchetti analizza la sconfitta rimediata sul campo del Bologna. Si complica la situazione del Monza: ecco le sue parole

Enrico Pecci Redattore 18 gennaio - 18:09

Daniel Maldini illude, poi c'è troppo Bologna per il Monza di Bocchetti. I rossoblù battono 3-1 la formazione brianzola guidati dalle reti di Castro, Odgaard ed Orsolini, che ribaltano il vantaggio iniziale firmato dal talento ex Milan. Il Monza è sempre più ultimo: 13 punti in classifica con la zona salvezza distante 6 punti, ma con tutte le rivali che devono ancora scendere in campo. Nel post partita, Salvatore Bocchetti ha parlato così in conferenza stampa: "Siamo partiti bene poi è mancato qualcosa e ci siamo fatti schiacciare troppo dal Bologna. Anche sulla gestione della palla potevamo fare di più. Dispiace perché si era messa bene con il gol i ragazzi stavano bene, ma poi è mancato qualcosa a livello di cattiveria".

Bocchetti: "È mancata la cattiveria difensiva che si è vista con la Fiorentina" — Il tecnico ha commentato così la classifica sempre più preoccupante: "Si guarda per fare scattare qualcosa dentro, ma dobbiamo continuare a pensare gara dopo gara e pensando di reagire. Oggi abbiamo perso contro una squadra forte, in forma, con tanti giocatori a disposizione. Era una gara dura ma potevamo fare sicuramente qualcosa di più".

Ancora sulla partita: "Noi dobbiamo essere più attenti in fase difensiva, perché questo ci permetterebbe di fare qualcosa punto. Sugli infortuni non so che dire, sono troppi, ma questo non dev'essere un alibi. Giocherà chi sta bene da qui in avanti". Bocchetti si è poi soffermato sull'infortunio di Bondo: "Lui ha detto che aveva male dietro la coscia. Spero non sia nulla di grave. Sappiamo quanto è importante per noi..."

Monza a corto di idee? L'allenatore ha risposto così: "Non direi a corto di idee, ma piuttosto molto imprecisi. Ci è mancato troppo speso l'ultimo passaggio e questo ci ha danneggiato. Dispiace perché siamo partiti bene e i ragazzi hanno dato tutto. Speravo che il gol iniziale ci desse più energia. Credo sia mancata la cattiveria difensiva che si è vista con la Fiorentina". Il tecnico scuote la sua squadra: "Applicazione e cattiveria messe in campo dai ragazzi sono aspetti che mi sono piaciuti molto, e siamo consapevoli di esserci riusciti con una squadra forte. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche pensando già a lunedì prossimo".

Monza, Bocchetti: "Dobbiamo avere lotta e cattiveria sportiva" — Ai microfoni di Dazn, invece, Bocchetti ha ribadito: "Dopo il gol ci siamo fatti schiacciare comunque da una squadra forte come il Bologna. Potevamo partire un paio di volte meglio e c'è stata qualche disattenzione difensiva. Va dato comunque merito agli avversari. In mezzo al campo ci siamo messi in due e ho optato per un attaccante come Djuric. Ci siamo fatti schiacciare e davanti c'è mancato l'ultimo passaggio". Sull'importanza di Dany Mota: "L'assenza di Mota non ci regala la profondità a cui ci ha abituato. Non è semplice fare cambi in base a giocatori che si fanno male, che si infortunano. Cambiare strategia diventa complicato. Bisogna reagire: dobbiamo provare a fare punti già dalla prossima gara".

Infine, su Daniel Maldini: "Ha fatto gol, ha giocato vicino a Djuric ed è un giocatore sicuramente importante per la squadra. Può anche fare di più, è in forma e gioca". "Ai ragazzi dico che dobbiamo avere una mentalità con un atteggiamento ricco di lotta e cattiveria sportiva. - ha concluso l'allenatore - Quando giochi un campionato così lungo, ti ritrovi a giocare con squadre più forti dal livello tecnico: l'agonismo e la forza deve consentirci di rispondere colpo su colpo".

