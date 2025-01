L'allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Cagliari

Sergio Pace Redattore 4 gennaio 2025 (modifica il 4 gennaio 2025 | 14:10)

Il Monza ospiterà il Cagliari all'U-Power Stadium per il primo impegno del 2025. La sfida contro la formazione sarda di Davide Nicola, in programma domenica 5 gennaio alle 12:30, è valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. Momento critico per i brianzoli, ultimi in classifica con 10 punti e reduci da quattro sconfitte di fila, sette nelle ultime dieci giornate. L'occasione di poter tornare a far punti nello scontro diretto con il Cagliari è troppo ghiotta. Una vittoria in casa in campionato manca poi da quasi un anno (16 marzo 2024), guarda caso proprio contro il Cagliari (1-0, rete di Daniel Maldini).

Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Monza, Salvatore Bocchetti. Ecco le sue parole: "Sicuramente ho avuto qualche giorno in più per lavorare sulla partita. A Parma si sono viste cose buone ed importanti. In questi giorni ci siamo allenati forti e col giusto entusiasmo. La squadra già il giorno dopo Parma ha dato il massino nel primo allenamento. Mi è piaciuto lo spirito della squadra, che non deve mai mancare.

Il Cagliari? Sarà una partita difficile, ma giocheremo in casa. Questo è il primo tassello, il primo step. L'ambiente è carico, c'è voglia di allenarsi forte. Avverto questa carica. Non è uno spareggio, ma vogliamo lottare fino alla fine. Galliani assente? Ci sentiamo quotidianamente con Galliani e Bianchessi".

Verso Monza-Cagliari, le parole in conferenza stampa di Bocchetti — Prosegue Bocchetti: "Non c'è ansia nell'affrontare questo percorso, ma entusiasmo. Vogliamo fare bene. In casa passa la nostra salvezza, avremo tanti scontri diretti. Questo momento negativo ci deve dare ancora più forza, vogliamo fare tanti punti".

La finestra invernale di mercato si è aperta due giorni fa. Il tecnico del Monza si è espresso così sul tema mercato: "Io parlo quotidianamente con gli uomini mercato del club. Non entro in merito alla questione, abbiamo il dottor Galliani. Lui è il top in questo senso. Io penso solo a far rendere al massimo questa squadra".

Bocchetti ha poi speso parole importanti per Daniel Maldini e il portiere Turati: "Abbiamo fiducia in Daniel, è un grande giocatore. Per me Turati è il nostro portierone". Poi nuovamente sulla possibilità di investire sul mercato: "Sento tanto pessimismo, è sicuramente un momento complicato e particolare. Vedo i ragazzi vogliosi, con grinta ed entusiasmo. C'è voglia di combattere e di uscire da questa situazione. Il mercato potrebbe distrarci. Non è corretto parlare ora di mercato".

Sui singoli e sugli indisponibili per la gara contro il Cagliari: "Martins e Ciurria? Non parlerei di singoli, ma vogliamo che il gruppo possa raggiungere l'obiettivo finale, fare l'impresa. Ce la possiamo fare. Bisogna avere fiducia nel lavoro e nel compagno. Pessina, Gagliardini e Cragno sono out. Akpa-Akpro è arrivato carico, è già abbastanza avanti con gli allenamenti. Sicuramente è un'altra freccia nel nostro arco. Petagna? Io conto su tutti i giocatori. Andrea l'ho visto bene, vuole spaccare il mondo. Contiamo molto anche su di lui e spero che possa dimostrare a breve il suo potenziale. Dany Mota? Grandissimo giocatore, si sta riprendendo. Lui è da valutare, vediamo oggi".

Obiettivo svoltare — L'obiettivo in casa Monza è chiaro. La formazione brianzola deve risalire la china al più presto per rimanere attaccato al treno salvezza. Bocchetti potrebbe variare qualcosa sul piano tattico. Lo stesso tecnico, però, non si sbilancia più di tanto sull'argomento: "Oggi vedremo, voglio vedere ancora qualcosa. Nesta? Non ne voglio parlare, ho massimo rispetto per il lavoro fatto prima. Domenica a Parma c'era tutta la panchina coinvolta, vogliamo uscire tutti da questa situazione. Nell'ambiente avverto la carica giusta, ad un certo punto sarà dura per gli altri".