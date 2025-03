L'allenatore dello Stoccarda, amareggiato per il risultato ma speranzoso per la prestazione, parla alla stampa dopo la sconfitta per 3-1 rimediata in casa contro il Bayern Monaco.

Lorenzo Longo 1 marzo 2025 (modifica il 1 marzo 2025 | 18:43)

Il match valevole per la ventiquattresima giornata della Bundesliga vede un Bayer Monaco sempre più capolista vincere per 3-1 in casa delloStoccarda. Per i padroni di casa continua un periodo nero e le mura di casa non sembrano confortevoli per i bianco rossi, che non vincono davanti ai propri tifosi dal 18 Gennaio... Stoccarda che ora dovrà guardarsi le spalle: un posto in Europa non sembra più una certezza il prossimo anno. Hoeneß dopo il match cerca di portare calma in un ambiente scosso dai cattivi risultati.

Hoeneß in conferenza — Lo Stoccarda sta attraversando un periodo complicato dentro e fuori dal campo. L'eliminazione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain ha lasciato il segno, facendo perdere alla squadra equilibrio e fiducia. "Eravamo in una situazione difficile, sia emotivamente che fisicamente, e questo si vedeva anche in allenamento" ha rivelato il tecnico Sebastian Hoeneß. Le ultime due sfide, contro Bayern Monaco e Hoffenheim, hanno offerto sprazzi di buon gioco ma non i risultati sperati: un solo punto raccolto, anche a causa di errori individuali che sono costati caro. Lo stesso Hoeneß lo ha riconosciuto: "A volte giochiamo un buon calcio, ma veniamo puniti quando abbiamo cali di attenzione". Nonostante le difficoltà, l'allenatore tedesco non intende rinunciare alla sua filosofia offensiva: "Nel primo tempo, abbiamo interrotto la pressione con questo stile di gioco. Di conseguenza, il Bayern non è entrato nel ritmo". La strada è tracciata, ora serve ritrovare concretezza...