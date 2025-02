Bayern Monaco inarrestabile, batte anche lo Stoccarda: il match termina 1-3

Il Bayern Monaco si conferma una squadra meravigliosa: vince ancora e nessuno in Germania sembra in grado di tenergli testa.

Lorenzo Maria Napolitano 28 febbraio 2025 (modifica il 28 febbraio 2025 | 23:08)

In questa Bundesliga il Bayern Monaco è un fiume in piena: la squadra di Vincent Kompany sta letteralmente mettendo a ferro e fuoco il campionato tedesco grazie ad una fase offensiva a dir poco strepitosa. Classifica alla mano sono quasi venti le lunghezze che intercorrono tra i bavaresi e la squadra terza in classifica, l'Eintracht Francoforte. Una distanza incolmabile, soprattutto alla luce che il Bayern non sembra assolutamente volersi fermare. Non c'è dubbio che la formazione di Kompany sia una seria candidata come protagonista di questa stagione, non solo in Germania ma anche in Champions League, in cui ha lanciato la sfida alle grandi inglesi e spagnole.

La cronaca della partita — Il match è iniziato con grande intensità e un ritmo subito elevato. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto sin dal primo minuto, con il Bayern Monaco che ha cercato di imporre il proprio gioco attraverso un possesso palla ragionato e le rapide verticalizzazioni dei suoi uomini offensivi. Dall'altra parte, lo Stoccarda ha risposto con una strategia chiara: difesa compatta e ripartenze veloci per cercare di sorprendere la retroguardia bavarese. Il primo squillo della gara è arrivato immediatamente con Harry Kane, che ha provato un tiro dal limite dell’area. La sua conclusione, potente ma non angolata, è stata respinta dal muro difensivo dello Stoccarda, che ha concesso un calcio d’angolo. Sul successivo corner battuto da Michael Olise, la difesa di casa si è dimostrata attenta e ha allontanato il pallone senza problemi. Lo Stoccarda, per nulla intimorito dal pressing alto del Bayern, ha risposto subito con una grande occasione a poco più di cinque minuti dall'inizio del match: Josha Vagnoman, trovato in ottima posizione nell’area piccola, ha calciato a botta sicura, ma Manuel Neuer ha risposto presente.

I padroni di casa hanno continuato a macinare gioco, mostrando grande personalità nella gestione del pallone. All'ottavo minuto di gioco, Angelo Stiller ha battuto una punizione con uno schema elaborato, servendo un cross in area piuttosto che tentare direttamente la conclusione. La difesa del Bayern, però, particolarmente attenta, ha avuto la meglio e ha spazzato via la minaccia. Poco dopo, al nono minuto di gioco, Leroy Sané ha provato a mettersi in proprio cercando di superare il blocco difensivo avversario con la sua velocità, ma è stato fermato con un intervento pulito dai difensori dello Stoccarda.

La partita ha vissuto una fase di equilibrio, con entrambe le squadre che hanno cercato di trovare il varco giusto per colpire. Al sedicesimo, Michael Olise ha trovato lo spazio per calciare in area dopo una serie di rimpalli, ma il suo tiro rasoterra è risultato troppo debole e facile preda per Alexander Nübel, che ha bloccato senza problemi. La risposta dello Stoccarda non si è fatta attendere: al diciottesimo minuto Chris Führich ha calciato un corner insidioso, costringendo Neuer a un intervento con i pugni per allontanare il pallone.

I padroni di casa hanno sfiorato nuovamente il vantaggio con Nick Woltemade che ha raccolto un pallone vagante al limite dell’area e ha calciato immediatamente verso la porta, ma Neuer si è fatto trovare pronto con un’altra parata sicura. Il Bayern ha provato a rispondere affidandosi ai suoi uomini di maggior talento, come Sané e Musiala, ma la difesa dello Stoccarda ha retto bene l’urto. Uno dei momenti più emozionanti della partita s'è concretizzato verso la mezz'ora: Deniz Undav, lanciato in profondità da un compagno, ha superato Neuer con un tocco morbido, ma il suo tiro si è stampato sul palo, lasciando i tifosi di casa con le mani tra i capelli. Sembrava un gol fatto, ma la fortuna non è stata dalla parte dello Stoccarda. L'appuntamento con il gol, però, è soltanto rinviato: uno splendido uno-due tra Josha Vagnoman e Angelo Stiller ha permesso a quest’ultimo di calciare in porta con precisione millimetrica, infilando il pallone nel sette alla destra dell'estremo difensore tedesco al trentacinquesimo.

Il Bayern Monaco ha subito provato a reagire, ma i padroni di casa hanno dimostrato grande organizzazione difensiva, bloccando ogni tentativo di affondo. Poco prima del quarantacinquesimo la squadra di Kompany ha guadagnato una punizione interessato e si è incaricato della battuta Sané, ma il suo tiro non ha impensierito l'estremo difensore dello Stoccarda. Sembrava che il primo tempo dovesse concludersi con lo Stoccarda in vantaggio, ma proprio allo scadere il Bayern ha trovato il pareggio. In pieno recupero Leroy Sané ha servito un assist perfetto per Michael Olise, che ha mantenuto il sangue freddo e ha infilato il pallone in rete con un preciso tiro sulla sinistra. Il Bayern ha subito esultato, ma i festeggiamenti sono stati interrotti dall’arbitro Benjamin Brand, che ha indicato il VAR per un possibile fuorigioco. Dopo un’attenta revisione, il gol è stato convalidato, permettendo ai bavaresi di ripristinare la parità proprio prima del fischio finale del primo tempo.

Secondo tempo — Nella ripresa, il Bayern Monaco è sceso in campo con un atteggiamento più aggressivo, determinato a ribaltare il risultato dopo il primo tempo combattuto. Lo Stoccarda, consapevole della forza degli avversari, ha cercato di gestire il possesso palla nei primi minuti, provando a far girare il pallone per trovare il varco giusto e colpire.

Tuttavia, la pressione del Bayern si è fatta subito sentire, con la squadra di Vincent Kompany che ha alzato il baricentro e ha iniziato a mettere sotto assedio la difesa avversaria. Gli ospiti si sono resi pericolosi in diverse occasioni e la partita ha subito un significativo aumento di intensità. A rendersi protagonista tra i bavaresi è ancora Harry Kane, capocannoniere della Bundesliga, insieme a Laimer, ma la loro combinazione porta soltanto un calcio d'angolo, che viene prontamente respinto da Aelxander Nübel, che ha neutralizzato l'azione offensiva. La pressione del Bayern ha portato ai suoi frutti al sessantaquattresimo, quando Leon Goretzka ha approfittato di un errore in disimpegno della difesa dello Stoccarda e ha insaccato il pallone in rete con freddezza, ribaltando il punteggio sul punteggio di 1-2.

Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, ha provato a correre ai ripari effettuando una serie di cambi: ha richiamato in panchina Jeff Chabot e Jamie Leweling, inserendo Ramon Hendriks ed Enzo Millot. Tuttavia, la squadra non è riuscita a invertire l’inerzia della gara, con il Bayern che ha continuato a gestire il gioco con esperienza. Molto più impattante è stato l'ingresso di Kingsley Coman, tra le fila del Bayern, che ha creato subito scompiglio nella difesa dello Stoccarda. I padroni di casa, forse troppo tardi, provano a reagire con Woltemade che s'è esibito in una serie di dribbling, ma la dea Tiche non l'ha assistito. La partita ha vissuto il suo momento decisivo al novantesimo, quando l'ex Juve Coman ha sfruttato una disattenzione della difesa dello Stoccarda, si è portato al limite dell’area e ha infilato il pallone in rete con un tiro preciso, siglando il definitivo 1-3 per il Bayern. Un colpo letale per i padroni di casa, che a quel punto hanno visto sfumare ogni speranza di rimonta.

Nei minuti finali, la tensione è salita, con diverse ammonizioni distribuite dall’arbitro. Al 90+3’, Harry Kane ha ricevuto un cartellino giallo, seguito subito dopo da Enzo Millot. Poco dopo, al 90+7’, anche Ermedin Demirovic è stato sanzionato. Nel frattempo, il Bayern ha avuto un’ultima opportunità su calcio di punizione dal limite, ma la difesa dello Stoccarda è riuscita a evitare il quarto gol.