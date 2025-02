I bavaresi vogliono consolidare la vetta della Bundesliga, mentre lo Stoccarda cerca punti per la Champions: analisi e quote del match

Nancy Gonzalez Ruiz 28 febbraio - 15:21

Questa sera, venerdì 28 febbraio ore 20:30, la Bundesliga apre il sipario sulla 24esima giornata con un crocevia fondamentale: lo Stoccarda ospita il Bayern Monacoalla MHPArena in una gara che può dire molto sulle ambizioni di entrambe le formazioni. I bavaresi, saldamente al comando con 58 punti, cercano un altro successo per tenere a distanza il Bayer Leverkusen, mentre gli svevi, settimi con 36 punti, vogliono restare agganciati alla corsa europea. .

Stoccarda: un'occasione per rialzarsi Il rendimento dello Stoccarda nelle ultime settimane è stato tutt'altro che convincente. La squadra di Sebastian Hoeness ha vinto solo due delle ultime sette partite ufficiali, incassando 12 gol nel frattempo. Il pareggio per 1-1 contro l'Hoffenheim nell'ultimo turno ha evidenziato sia le difficoltà difensive che quelle offensive, con la squadra che ha segnato appena una rete in sei delle ultime sette gare. A preoccupare Hoeness è anche il rendimento casalingo: nelle ultime quattro partite alla MHPArena, lo Stoccarda ha perso tre volte. Contro il Bayern servirà una prova quasi perfetta per evitare un altro stop interno.

Bayern Monaco: la macchina da gol non si ferma Dall'altra parte, il Bayern Monaco arriva all'appuntamento dopo un perentorio 4-0 rifilato all'Eintracht Francoforte. La squadra di Vincent Kompany ha segnato almeno tre gol in 20 partite stagionali e vanta il miglior attacco del campionato con 69 reti, ben 18 in più rispetto alla seconda squadra più prolifica. Nonostante un paio di prestazioni opache contro Celtic e Bayer Leverkusen, i bavaresi hanno mantenuto una continuità impressionante in Bundesliga, vincendo nove delle ultime dieci partite. L'unico punto debole potrebbe essere il rendimento esterno: il Bayern ha pareggiato due delle ultime tre trasferte e ha subito due sconfitte negli ultimi sei impegni fuori casa.

Le chiavi del match Nel match d'andata, il Bayern ha dominato con un secco 4-0 grazie alla tripletta di Harry Kane. Gli ultimi confronti diretti vedono i bavaresi nettamente avanti: nelle ultime dieci sfide contro lo Stoccarda, il Bayern ha vinto otto volte, pareggiando e perdendo una sola gara. Uno dei punti chiave sarà la capacità dello Stoccarda di contenere l'imprevedibilità degli esterni bavaresi. Olise e Sané sono in grande forma e, con l'aggiunta di Musiala, il Bayern può creare pericoli costanti. Per i padroni di casa, fondamentale sarà sfruttare gli spazi in contropiede con Undav e Woltemade, cercando di sorprendere una difesa che, fuori casa, ha mostrato qualche incertezza.

Probabili formazioni Il tecnico Hoeness dovrà fare i conti con le assenze di El Bilal Touré e Dan-Axel Zagadou. Possibile conferma del 4-4-2 con Nübel tra i pali, Stergiou e Mittelstadt sulle fasce e Jeltsch-Chabot come coppia centrale. In attacco, la coppia Undav-Woltemade cercherà di impensierire la difesa bavarese.Nel Bayern, Kompany perde Kimmich e Upamecano ma ritrova Harry Kane, pronto a guidare l'attacco. Dier affiancherà Kim Min-jae in difesa, con Goretzka e Pavlovic in mediana. Musiala resta in dubbio ma potrebbe partire dall'inizio, supportando Kane insieme a Olise e Sané.

Stoccarda (4-4-2): Nübel; Stergiou, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Karazor, Stiller, Führich; Undav, Woltemade.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Dier, Kim, Davies; Goretzka, Pavlovic; Olise, Musiala, Sané; Kane.