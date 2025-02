Klinsmann, Strunz, Lahm e Mario Gomez sono solo alcuni dei grandi nomi passati per Stoccarda e Bayern Monaco

Filippo Montoli 27 febbraio - 11:27

Il Südderby è una delle partite più ricche di storia del calcio tedesco, dato che vede coinvolte due delle squadre più antiche di Germania e infatti si tratta del match più giocato con 161 incontri. Se lo Stoccarda può vantarsi di essere stata fondata prima, sugli scontri diretti ha poco da festeggiare considerando che la bilancia pende nettamente a favore del Bayern Monaco. Per la storia, ma anche per periodi in cui la squadra di casa era tra le prime della classe, questa sfida ha visto alcuni dei giocatori più importanti della storia tedesca indossare entrambe le magliette.

Jürgen Klinsmann — Quarto nella classifica capocannonieri all-time della nazionale tedesca, è stata una delle punte più prolifiche della Bundesliga, segnando quasi un gol ogni due partite in 221 presenze totali. Nato a Göppingen, a soli 40 chilometri da Stoccarda, muove i primi passi da professionista con l'altra squadra della capitale del Baden-Württemberg, lo Stuttgarter Kickers. A 20 anni si trasferisce nella principale squadra della città con cui trascorre 5 stagioni (è la squadra con cui giocherà più partite nella sua carriera), segnando 94 gol in 186 partite. Dopo alcune esperienze internazionali, tra cui 3 stagioni all'Inter, torna in Germania nel 1995 per vestire la maglia del Bayern Monaco. Con i bavaresi gioca solo per due campionati, realizzando 48 gol in 84 partite. Chiude la carriera tra Sampdoria, Tottenham e Orange County, in America. Con la nazionale tedesca vince da protagonista un Mondiale nel 1990 e un Europeo nel 1996.

Thomas Strunz — In Italia il suo nome è legato indissolubilmente alla famosa conferenza stampa del leggendario Trapattoni. È stato un mediano di centrocampo che ha passato l'intera carriera tra sole 3 squadre: il Duisburg, squadra della sua città, il Bayern Monaco e lo Stoccarda. Di queste ultime due squadre fu titolare inamovibile in mezzo al campo fino agli ultimi due anni di carriera. Con i bavaresi ha giocato per 9 stagioni vincendo almeno una volta tutti i trofei nazionali e internazionali. Questo periodo fu intervallato da 3 stagioni allo Stoccarda, con cui vinse solo una Supercoppa tedesca. Per quanto riguarda proprio il Südderby, due sono le curiosità: è il secondo giocatore più ammonito della sfida con 6 cartellini gialli e, seppur mediano, ha segnato con entrambe le maglie alla diretta rivale.

Mario Gomez — Altro centravanti come Klinsmann e altro bomber. Mario Gomez è il calciatore che più ha segnato nella sfida tra Stoccarda e Bayern Monaco (11 gol). Nato anche lui a pochi chilometri dalla capitale del Baden-Württemberg, fa tutta la trafila delle giovanili degli Schwaben fino a debuttare in prima squadra nel 2003/04 addirittura nella partita degli Ottavi di Champions League contro il Chelsea. Bisogna aspettare la stagione 2005/06 per vederlo diventare titolare inamovibile dello Stoccarda e suo leader d'attacco. In totale segna 110 gol in 230 partite, diventando il sesto attaccante più prolifico del club, con il quale riesce a vincere la Bundesliga nel 2006/07. Prima di chiudere la carriera nella squadra dove tutto ha avuto inizio, però, ha giocato anche nel Bayern Monaco per 4 stagioni tra il 2009 e il 2013. Qui vince la Champions League, 2 Bundesliga, 2 Coppe di Germania e 1 Supercoppa. In Italia lo si ricorda con la maglia della Fiorentina anche se non raggiunse i numeri degli anni precedenti con le due squadre del sud della Germania.

Philipp Lahm — In ordine cronologico, una delle ultime leggende della Germania. Inizia la carriera come terzino destro, diventando uno dei migliori al mondo in quel ruolo, e finisce adattandosi come mediano di centrocampo. Il suo nome si associa quasi esclusivamente al Bayern Monaco, di cui è uno dei calciatori più vincenti di tutta la storia avendo vinto tutto quello che era possibile vincere, a esclusione della Coppa Uefa/Europa League. È nono per numero di presenze (517 in 13 stagioni) con i bavaresi ed è stato inserito nella Hall of Fame del club, di cui fanno parte solo 18 giocatori. Lahm deve però tanto anche allo Stoccarda perché è lì che viene mandato in prestito per due anni a farsi le ossa all'inizio della sua carriera prima di diventare uno dei calciatori simbolo della nazione tedesca. Per quanto riguarda il Südderby, il terzino di Monaco è quello con più partite disputate e minuti giocati ad aver indossato le due magliette.

Philipp Lahm durante il match di Champions League contro il Bordeaux (Photo by Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)