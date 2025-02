A San Siro vincono l' Inter e le polemiche . Inzaghi ritrova sia la vittoria dopo due stop sia Arnautovic che si fa trovare pronto nel sostituire Thuram. La sfida non termina in campo ma continua sui social tra polemiche e meme.

Polemiche, critiche, Antonio Conte costretto a guardarsi le spalle… Ecco come i social hanno reagito a un partita fondamentale per la conquista dello scudetto

Ancora razzismo nel calcio

Ancora una volta il mondo del calcio diventa luogo di discriminazione razziale, il bersaglio questa volte è Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della nazionale italiana. Stesso il giocatore ha reso noti gli insulti ricevuti sulle proprie storie Instagram e quello che si legge è vergognoso: "Godo scimmia", "Ciao scimmione, femminuccia" o anche "Stasera non balli, sporca scimmia". Un copione, purtroppo, ormai frequente in uno sport destinato ad unire e abbattere le barriere sociali ma che sempre di più sta mostrando il suo lato oscuro e violento. Sono molte le squadre che hanno mostrato solidarietà all'attaccante della nazionale tra cui proprio l'Inter, indirettamente coinvolta, la Juventus, il Milan che ha rilanciato l'hashtag #WeRespAct. Sono tanti anche i calciatori che hanno mostrato solidarietà a Kean, tra questi il messaggio più sentito viene dal calciatore del Napoli Juan Jesus, il quale è stato non molto tempo fa vittima di episodi di razzismo e manda un messaggio provocatorio vero la lotta a quest'ultimo, riferendosi all'episodio della presunta frase razzista pronunciata da Acerbi, caso chiuso per "mancanza di prove".