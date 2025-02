La gara parte subito con un'Inter arrembante, Lautaro Martinez e Barella seminano scompiglio nella retroguardia viola. Il primo squillo arriva già al 24’, quando il capitano interista colpisce la traversa con un imperioso colpo di testa. L’Inter continua a premere e al 28’ l’equilibrio si spezza: un calcio d’angolo velenoso porta all’autorete di Pongracic, che devia nella propria porta un tocco sporco di Lautaro. Ma la Fiorentina non molla e, sfruttando un episodio contestato, trova il pareggio: al 44’ il VAR richiama l’arbitro La Penna per un tocco sospetto di Darmian in area. Dopo una lunga revisione, il direttore di gara assegna il rigore ai viola e Mandragora non sbaglia, spiazzando Sommer e riportando il punteggio in parità prima dell’intervallo.