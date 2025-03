Celtic-Ranger: dove vedere l’Old Firm in diretta TV e streaming

Le due grandi del calcio scozzese si scontrano Domenica 16 Marzo alle 13:30 italiane. I Rangers cercano la prova d'orgoglio mentre il Celtic vuole allungare il vantaggio sui rivali.

Lorenzo Longo 15 marzo - 20:21

L'Old Firm, un match che rappresenta tutto il calcio scozzese e mondiale va in scena e tutti gli appassionati di calcio non vedono l'ora. Entrambe le squadre sono ai vertici della classifica, anche se sono ben 16 i punti che li separano. I Rangers stanno vivendo una stagione difficile in cui hanno subito anche un cambio di allenatore, mentre il Celtic sta letteralmente volando. Una cosa è certa entrambi i club vogliono portarsi a casa la partita. Quarto confronto in questa stagione tra le grandi scozzesi, all'andata è finita 3-0 per i The Gers; due i successi per gli uomini di Brendan Rodgers di cui l'ultimo ai calci di rigore in copa di lega. Entrambe le squadre arrivano da u periodo positivo, il Celtic non perde da tre partite, mentre i Rangers sono reduci dal passaggio di turno in Europa League.

Dove vedere la partita in diretta e streaming — Ecco dove è possibile vedere la partita simbolo della Premiership in diretta Tv e streaming. Il match è trasmesso in diretta su Mola Tv, la quale ha acquistato tutti i diritti della Premiership ed è facilmente fruibile sulle nuove smart TV.

🗣️ "I didn't know the game plan"

Barry Ferguson says he is beginning to understand why Rangers' domestic form has not matched their European exploits.

Ferguson leads his team into the Old Firm derby at Celtic Park on Sunday.#BBCFootballpic.twitter.com/6bc4aa2It6

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) March 15, 2025