Rangers-Celtic 3-0, ma Engels viene colpito da una monetina

Celtic, Rodgers: "Engels? Siamo stati fortunati..."

Dopo la partita, il tecnico del Celtic, Brendan Rodgers, si è espresso sullo spiacevole episodio: “Non è ovviamente una bella immagine per il calcio, ma sì, sta bene. Siamo stati fortunati che la moneta non l’abbia colpito direttamente nell’occhio”. Anche i Rangers hanno rilasciato una dura dichiarazione condannando l’accaduto e promettendo piena collaborazione con la Polizia scozzese per identificare il responsabile.