Spettacolo e sorprese nell'Old Firm derby: i Rangers demoliscono il Celtic grazie alle reti di Hagi, Propper e Danilo.

Luca Paesano Redattore 2 gennaio 2025 (modifica il 2 gennaio 2025 | 18:45)

Lo avevamo detto: l'Old Firm derby rischiava di regalare una grande sorpresa e così è stato. Ad Ibrox finisce la lunghissima striscia di imbattibilità del Celtic, che dopo 16 vittorie e 2 pareggi incassa nell'attesissimo derby scozzese la prima sconfitta della stagione in campionato. I Rangers compiono l'impresa e battono per 3-0 la squadra di Brendan Rodgers grazie alle reti di Hagi, Propper e Danilo.

I Rangers vincono il derby: la cronaca dell'Old Firm — I Rangers arrivano alla grande sfida con una formazione piuttosto rimaneggiata per via dei tanti infortuni. A Butland, Lawrence, Tavernier e Kasanwirjo, si è aggiunto anche il forfeit di Leon Balogun, che non è riuscito a recuperare per il derby e ha dovuto alzare bandiera bianca. Al completo, invece, la formazione biancoverde, che si presenta al derby per mettere la definitiva ipoteca sul primo posto in classifica.

Passano appena pochi giri di orologio e la sfida prende subito una piega inaspettata. Dopo un paio di corner guadagnati dal Celtic, il primo colpo netto al match arriva dagli uomini vestiti di blu. Al 7', Ianis Hagi raccoglie un pallone da buona posizione e lascia partire una bella conclusione da fuori area. Schmeichel si allunga ma non tocca, sfera in rete e subito 1-0 per i Rangers. Sono ancora i padroni di casa a spingere col piede sull'acceleratore, e al 14' vanno vicinissimi al raddoppio con la traversa di Cerny. Sale inevitabilmente il ritmo della contesa.

Nel secondo tempo la storia non cambia, ed anzi, si colora ancor di più di blu. Dopo uno spavento iniziale per la rete di Furuhashi annullata dal Var, la formazione di Clement reagisce e parte all'assalto per cercare il raddoppio. Ci prova prima Hagi con una gran conclusione dalla distanza e poi Cerny che colpisce nuovamente il palo. La rete, però, arriva al 65' con Propper, che sugli sviluppi di un corner è il più lesto a ribadire in rete. 2-0 ad Ibrox. All'81', poi, i Rangers calano addirittura il tris con Danilo, entrato in campo 30 secondi prima al posto dell'ex Sassuolo Bajrami. Finisce con un clamoroso e sorprendente 3-0 l'Old Firm.