Rangers, Clement: “Daremo tutto per vincere. Tavernier non ci sarà”

L'allenatore dei Rangers, Philippe Clement, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Celtic.

Luca Paesano Redattore 31 dicembre - 18:18

Antivigilia dell'Old Firm derby in casa Rangers, che giovedì 2 dicembre scenderà in campo nella sentitissima sfida di campionato contro il Celtic per la ventunesima giornata di Scottish Premiership. I blues cercano la rivincita dopo la scottante sconfitta contro i biancoverdi nella finale di Coppa di Lega ai calci di rigore. Il tecnico dei padroni di casa, Philippe Clement, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

Rangers-Celtic, Clement in conferenza stampa — L'allenatore belga ha fatto il punto sulla situazione dei vari infortunati e, purtroppo per i blues, va registrata qualche defezione: "C'è una piccola possibilità che Leon Balogun possa tornare, ma proprio piccolissima. Ha fatto un po' di lavoro oggi senza forzare. Vedremo come starà domani. A volte bisogna correre dei rischi in questo sport, ma non avrebbe senso rischiare di tenere poi il giocatore fuori per mesi. Sarebbe irresponsabile da parte mia e sua".

Nota negativa anche per il capitano, che sicuramente non sarà della sfida: "Purtroppo abbiamo perso Tavernier, perché si è infortunato contro il Motherwell. Ha fatto degli esami e ha riportato una lesione muscolare. Dovrà stare fuori per qualche settimana. È un duro colpo per noi, ogni infortunio lo è. Ne abbiamo avuti alcuni nelle ultime settimane, con Nana Kasanwirjo, con John Souttar, Leon Balogun e prima ancora Ridvan Yilmaz. Dobbiamo trovare soluzioni, a volte dalle emergenze possono nascere sorprese positive".

Clement sprona i suoi: "Dobbiamo dare il massimo" — "Tutti coloro che sono in forma devono dare il massimo per cercare di vincere la partita - ha proseguito l'allenatore in vista dell'Old Firm. Hanno dato il massimo nella finale di coppa, ma le circostanze non sono state favorevoli a noi quel giorno. Stiamo dando il massimo per cercare di ottenere una vittoria".

E poi l'analisi sui risultati insoddisfacenti delle ultime due partite di campionato: "Dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei punti da ogni partita e siamo delusi di non esserci riusciti nelle ultime due partite. Non sono andate bene, abbiamo subito gol in modi decisamente discutibile e abbiamo dovuto rincorrere la partita. Siamo stati troppo impazienti con la palla. In alcuni momenti abbiamo fatto bene, ma dopo aver preso il gol contro il Motherwell abbiamo cercato di forzare le giocate, anche se abbiamo segnato due buoni gol.

"Abbiamo commesso degli errori in entrambe le partite, ma li abbiamo analizzati insieme e vogliamo imparare da questi. Gli errori che abbiamo commesso nelle ultime due partite ci sono costati dei gol, ma stiamo lavorando per migliorare le cose. Siamo concentrati sulla prossima partita. Dobbiamo guardare a noi stessi per ottenere il meglio dalla squadra che abbiamo ora e renderla ancora più forte, questo deve essere l'obiettivo per il futuro".