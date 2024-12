Rangers-Celtic, dove vedere la partita in tv e in streaming

Dopo la finale di Scottish League Cup di 15 giorni fa, Rangers e Celtic si ritrovano di nuovo in campionato.

In Scozia è di nuovo tempo di derby e spettacolo. Giovedì 2 gennaio torna di scena l’Old Firm tra Glasgow Rangers e Celtic per la ventunesima giornata della Scottish Premiership, in una sfida che sa di immediata rivincita dopo la finale di Coppa di Lega di appena 15 giorni fa. Ad Ibrox, la squadra di Clement cerca il riscatto dopo essersi fatto soffiare il titolo ai calci di rigore.

Rangers-Celtic, come arrivano le due formazioni alla sfida — Rispetto all’incontro del 15 dicembre, è cambiato effettivamente qualcosa nel cammino delle due squadre. Nelle tre partite che hanno separato la finalissima dalla sfida di campionato, l’infermabile Celtic si è concesso un mezzo inciampo in Premiership, pareggiando a sorpresa per 0-0 in casa del Dundee United. Delusione subito archiviata per gli uomini di Brendan Rodgers con due 4-0 consecutivi contro il Motherwell e il St. Johnstone.

Ha accusato probabilmente un contraccolpo psicologico la squadra di Philippe Clement, che ha ottenuto solamente 4 punti nelle ultime tre partite di campionato. Dopo la vittoria di misura contro il Dundee, i Rangers hanno poi perso in casa del St. Mirren e pareggiato per 2-2 contro il Motherwell. Risultati che, nonostante tutto, hanno di fatto consentito ai Blues di scavalcare l’Aberdeen al secondo posto, ma che hanno allungato ulteriormente le distanze proprio con il Celtic capolista.

Rangers-Celtic, le scorie dopo la finale di Scottish League Cup — Le due squadre più titolate e prestigiose di Scozia tornano ad affrontarsi dopo lo spettacolare 3-3 dell’Hampden Park di due settimane fa. La sfida ha dimostrato che, nonostante il Celtic possa essere sulla carta decisamente favorito, l’Old Firm racconta comunque una storia a sé e i pronostici lasciano il tempo che trovano.

L’errore dal dischetto di Ridvan Yilmaz è stata una doccia gelata per i Rangers, che avevano davvero sperato di poter battere i rivali storici e colorare la coppa di blu. Clement a fine partita aveva parlato infatti di una giornata crudele, sottolineando come la sua squadra avesse prodotto più occasioni e avrebbero forse meritato la vittoria già nei tempi regolamentari. Ad ogni modo, per i Gers arriva subito l’occasione del riscatto, anche se un successo non cambierebbe minimamente le sorti del campionato. In ballo, però, c’è sempre l’onore e la gloria delle due squadre.

Rangers-Celtic, dove vedere la partita in tv e in streaming — Il derby tra Glasgow Rangers e Celtic è in programma per giovedì 2 dicembre alle ore 16:00 (ora italiana) ad Ibrox Park. Nonostante il grande fascino e la grande storia della partita, l’Old Firm non sarà visibile in Italia poiché nessuna emittente detiene i diritti per trasmettere le sfide di Scottish Premiership.