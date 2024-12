Celtic-Rangers 5-4, Clement: “Giornata crudele, abbiamo avuto molte più occasioni”

Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca al tecnico dei Rangers , Philippe Clement , dopo la drammatica finale di League Cup contro il Celtic . Sebbene la partita si sia conclusa 3-3 dopo i tempi regolamentari e supplementari, sono stati i biancoverdi a trionfare ai calci di rigore, con l'errore decisivo di Ridvan Yilmaz . Il tecnico belga ha analizzato la partita e le emozioni contrastanti del post-partita, esprimendo orgoglio per la prestazione dei suoi giocatori, ma anche delusione per il risultato finale.

Clement ha immediatamente sottolineato quanto sia stata difficile da digerire la sconfitta, vista la superiorità nelle occasioni create dalla sua squadra: "È davvero crudele oggi, perché siamo la squadra che ha avuto più occasioni durante la partita. Abbiamo creato diverse opportunità per vincere, ma non siamo riusciti a capitalizzarle. La sconfitta è dura da accettare, soprattutto quando senti di aver fatto di più degli avversari".

Il mancato intervento del Var

Il tecnico ha espresso preoccupazione per la gestione delle situazioni relative ai rigori, con un riferimento a una possibile revisione tramite VAR: "Ci sono anche situazioni legate ai rigori. È un momento cruciale e non ottieni nemmeno quello. Noi abbiamo discusso brevemente su questa situazione e loro non hanno ricevuto alcun contatto dal VAR per rivedere l'immagine. È qualcosa su cui devono riflettere, perché non c'è stata alcuna comunicazione su questa situazione. Mi concentrerò sulla mia squadra, su come possiamo sempre migliorare, ma questo aspetto resta un punto di riflessione".