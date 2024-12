Va in scena domani pomeriggio, alle ore 16:30, il secondo accesissimo Old Firm della stagione tra Celtic e Glasgow Rangers . Le due rivali eterne del calcio scozzese si giocano la finale di coppa di lega ad Hampden Park, con i pronostici che convergono in favore della formazione biancoverde.

Sponda Rangers, invece, c’è qualche novità in più. Non cambia il portiere, che sarà come sempre Butland. Tuttavia, dovrebbe alzare bandiera bianca Souttar, dopo il problema all’inguine accusato in Europa League contro il Tottenham. Al suo posto è pronto Balogun al fianco di Propper, con Tavernier e Jefte sulle corsie laterali. La coppia di mediani dovrebbe essere composta da Barron e Raskin, con Diomande leggermente avanzato. Sulle ali, spazio a Cerny e Yilmaz. In avanti, infine, l’altro punto interrogativo. Anche Igamane non è al meglio e potrebbe non essere a disposizione per l’Old Firm. In caso di forfait, toccherebbe all’ex Cremonese Cyriel Dessers dal primo minuto.