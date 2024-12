Clement: “Contro il Celtic con la stessa convinzione avuta col Tottenham”

Clement carica i Rangers verso l'Old Firm contro i rivali del Celtic. La conferenza stampa prima della finale di Coppa di Lega

Enrico Pecci Redattore 14 dicembre - 16:29

Sarà un Old Firm speciale quello che andrà in scena domani ad Hampden Park. Celtic e Rangers si contenderanno la Coppa di Lega, in palio nel derby c'è il primo trofeo della stagione in Scozia. Philippe Clement, intervenuto in conferenza stampa, ha infiammato la vigilia del match.

Clement: "C'è convinzione, vogliamo giocare il nostro calcio anche contro il Celtic" — L'allenatore dei Rangers cerca conferme dopo il pareggio in Europa League contro una big del calibro del Tottenham: "Se non hai convinzione come giocatore, come allenatore, come club, non puoi giocare come abbiamo fatto contro il Tottenham. Quindi, si inizia con la convinzione prima della partita, non durante la partita.

"La convinzione c'era già prima della partita, - ha dichiarato Clement - la convinzione c'è da un po' e la squadra sente di fare passi avanti in tutti i sensi. Si tratta solo di ripeterlo domenica, di recuperare le energie e per me di scegliere la squadra giusta. Vogliamo giocare il nostro calcio anche contro il Celtic. Sarà uno scontro davvero bello con due buone squadre".

John Souttar, sostituito giovedì contro gli Spurs, rimane in dubbio: "Per prima cosa devo ottenere una valutazione dallo staff medico e non è ancora chiaro. So che John farà di tutto per giocare questa partita. È molto motivato per il club e per vincere trofei, quindi so che darà il massimo, Ma deve essere qualcosa di possibile, vedremo". Il tecnico ha anche parlato della crescita della sua squadra: "Abbiamo una squadra più energica rispetto alla scorsa stagione. La scorsa stagione avevamo una squadra con molti giocatori più anziani, che avevano meno gambe. Sono un perfezionista e verso la fine della stagione le gambe forse erano andate. Ma abbiamo una squadra più giovane e più energica ora, devono solo imparare. Siamo in una buona dinamica, tatticamente stanno tutti migliorando".

Celtic-Rangers, Clement ci crede: "Dovremo cogliere i momenti della partita" — Clement suona la carica: "Abbiamo fame di imparare e questo è sempre interessante per i nuovi giocatori. La velocità con cui imparano è la cosa più difficile da analizzare prima che vengano qui. Se si osservano i progressi fatti da diversi giocatori, si capisce che abbiamo fatto molte buone scelte". Sulla partita: "Dovremo segnare, essere efficienti e difendere molto bene. Il Celtic è una squadra che è molto brava con la palla, con molti giocatori di qualità. Lo hanno dimostrato in campionato ed in Europa, quindi dobbiamo giocare una partita molto matura ed essere ben organizzati. Dobbiamo giocare il nostro calcio e creare occasioni come abbiamo fatto nelle ultime due settimane".

"Dobbiamo cogliere i nostri momenti nelle partite più importanti - ha concluso - è fondamentale. Nelle partite più importanti non hai 20 occasioni, devi cogliere i momenti. Devi gestire l'emozione, ci saranno giochi mentali durante la partita. Dobbiamo gestirlo ed essere preparati per questo come staff. Vogliamo ripetere la prestazione fatta giovedì contro il Tottenham". È tutto pronto per l'Old Firm.

