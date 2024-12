Rodgers infiamma Celtic-Rangers: “Vogliamo prenderci il trofeo”

Derby tra Celtic e Rangers con in palio il primo trofeo stagionale in Scozia. Le parole di Brendan Rodgers

Enrico Pecci Redattore 14 dicembre - 15:59

L'Old Firm con in palio un trofeo: Celtic e Rangers tornano ad affrontarsi nella finale di Scottish League Cup, la Coppa di Lega scozzese: si gioca domani ad Hampden Park con il fischio d'inizio fissato per le ore 16.30. Il tecnico del Celtic, Brendan Rodgers, ha presentato il derby in conferenza stampa.

Rodgers carica il Celtic: "Siamo pronti ed affamati per il derby" — L'ex Liverpool carica la sua squadra alla vigilia del derby: "È una partita davvero speciale, essendo anche una finale. C'è sempre una grande emozione e per noi è una partita speciale. Vogliamo vincere, questa è la nostra mentalità. La coppa di lega è una competizione che non abbiamo potuto vincere l'anno scorso, quindi siamo molto affamati di vincere questa volta".

Rodgers avvisa i suoi: "Solo perché abbiamo già vinto non significa che puoi presentarti e non prepararti per questo tipo di partite. Per me, gli ultimi successi che abbiamo avuto sono arrivati grazie alla preparazione prima della partita". E sulle scelte di formazione: "Sento che andando a giocare queste partite non è tanto importante con chi giochiamo, è più importante come giochiamo. E questo è sempre stato un vero obiettivo per noi".

In palio nel derby di domani c'è il primo trofeo della stagione in Scozia: "È il primo trofeo di questa nuova stagione. Finora abbiamo avuto una stagione brillante e questo sarebbe un ottimo modo per avere qualcosa di tangibile da mostrare. Ma devi guadagnartelo ed è per questo che siamo pronti".

Celtic-Rangers, Rodgers: "Vincere trofei è ciò per cui ci battiamo" — "Ciò che è fondamentale e che amo del collettivo di come lavoriamo è che i ragazzi mettono da parte qualsiasi delusione. - ha proseguito l'allenatore - So che tutti vorranno iniziare la partita essendo una finale, vorranno uscire da quel tunnel, ma non è sempre questo che ti fa vincere. Possono essere anche i giocatori che avranno un impatto uscendo dalla panchina. È su questo che abbiamo fatto sempre affidamento fino a questo momento. Domenica non sarà diverso".

Infine, Rodgers ha anche replicato alle parole di Philippe Clement: "Parla di disparità economica e finanziaria tra le due squadre? Il Celtic è cresciuto attraverso anni di sviluppo attento. Non siamo stati beneficiari di enormi somme di denaro da investitori stranieri. Questo club ha coltivato il suo successo in modo organico. È il nostro impegno a migliorare questa squadra e questo club ciò che ci guida. La posizione attuale in cui ci troviamo è il risultato del lavoro duro, non di un regalo. Ogni squadra ha il potenziale per migliorare la propria situazione finanziaria". Il Celtic di Rodgers vuole regalarsi il primo trofeo stagionale: "Per me, si tratta solo del gioco stesso. Vincere trofei è ciò per cui ci battiamo, ma non c'è bisogno di vantarsene con il mondo".

