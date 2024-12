Celtic-Rangers 5-4, Rodgers: “Cuore e determinazione per portare a casa il trofeo”

Il tecnico dei biancoverdi nel post partita di Celtic-Rangers: "Le finali sono così: alla fine quello che conta è essere sul podio"

Nancy Gonzalez Ruiz 16 dicembre 2024 (modifica il 16 dicembre 2024 | 01:34)

Un Old Firm da leggenda, un Hampden Park teatro di emozioni incredibili. Il Celtic conquista la sua 22ª Coppa di Lega scozzese battendo i Rangers ai calci di rigore, dopo un 3-3 mozzafiato nei tempi regolamentari e supplementari. L’errore decisivo dagli undici metri di Ridvan Yilmaz e la freddezza di Daizen Maeda nel penalty conclusivo hanno sancito la vittoria della squadra di Brendan Rodgers, che si conferma imbattibile nello stadio nazionale. Di seguito le dichiarazioni del tecnico biancoverde rilasciate a Celtic TV nel post-partita.

"Una partita tesa, cuore e calma ci hanno premiati" Rodgers ha subito sottolineato la difficoltà del match e l’importanza della mentalità vincente mostrata dai suoi giocatori:

"È stata una partita davvero tesa, in cui i giocatori hanno dovuto mettere in campo tanto cuore, desiderio, ma anche molta calma e compostezza per ottenere la vittoria. È una sensazione incredibile. Sapevo che in una finale non tutto sarebbe andato per il verso giusto, e oggi è stato esattamente così".

Il tecnico non ha però nascosto l'avvio complicato: "Abbiamo avuto buoni momenti, ma il primo tempo è stato molto disordinato da parte nostra. I Rangers ne hanno approfittato, specialmente con il primo gol. Nel secondo tempo, però, siamo partiti molto meglio, trovando ritmo e qualità nel nostro gioco".

"Mentalità vincente ai rigori" —

Rodgers ha elogiato la capacità della sua squadra di mantenere la calma nei momenti decisivi: "La partita è andata fino ai supplementari e lì serve mentalità, pazienza e freddezza per calciare i rigori. È la seconda volta a Hampden che siamo davvero bravi dal dischetto. Sono felicissimo per tutti coloro che sono legati al Celtic: questa vittoria è davvero soddisfacente per tutti noi."

"Trionfo per i tifosi, orgoglio per la squadra" Consapevole dell’importanza dell’Old Firm, Rodgers ha ribadito quanto conti questo successo per i tifosi biancoverdi:

"So quanto significhi questa partita. Un Celtic-Rangers è enorme, seguito in tutto il mondo. I nostri tifosi non desiderano altro che vedere la loro squadra vincere e alzare il trofeo, e oggi ci siamo riusciti. Per loro, per i giocatori e per tutto il club, questo trionfo è motivo di grande orgoglio."

Il tecnico ha aggiunto che la prestazione, seppur non perfetta, ha dimostrato carattere: "Ci sono aspetti su cui dobbiamo lavorare e migliorare, ma complessivamente abbiamo mostrato cuore e determinazione per portare a casa il trofeo. È una vittoria che corona un ottimo inizio di stagione e riflette la mentalità che vogliamo avere".

"Il valore del podio finale" Rodgers ha infine concluso con un pensiero sull’importanza di vincere, al di là delle difficoltà di gioco: "Se i trofei venissero assegnati solo in base al merito, lo avremmo avuto prima della partita, ma devi guadagnartelo sul campo. Le finali sono così: magari giocheremo meglio in altre occasioni, ma quello che conta è essere sul podio alla fine. Ci siamo stati e sono davvero orgoglioso. È un momento da godersi per tutta la famiglia Celtic". Con questo successo, Brendan Rodgers raggiunge il decimo trofeo alla guida del Celtic e rafforza la sua posizione come uno dei tecnici più vincenti della storia del club. Ora il focus si sposta sul proseguo della stagione: la prossima sfida è il Dundee Utd il 22 dicembre alle ore 13:00.