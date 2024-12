I Rangers cercano la rivincita dopo la sconfitta ai rigori in Coppa di Lega, ma il Celtic sembra invincibile: l'analisi dell'Old Firm.

Luca Paesano Redattore 31 dicembre 2025 (modifica il 31 dicembre 2025 | 17:47)

Il big match tra Rangers e Celtic spalanca le porte del nuovo anno al calcio scozzese. La Scottish Premiership inaugura il 2025 nel migliore dei modi, mettendo subito di fronte le due squadre più prestigiose della nazione nel turno della ventunesima giornata di campionato. L’appuntamento con l’Old Firm derby è fissato a giovedì 2 gennaio, alle ore 16:00. Le formazioni di Clement e Rodgers sono pronte a darsi nuovamente battaglia dopo la finale di Coppa di Lega di appena due settimane fa.

Rangers-Celtic, come arrivano le due formazioni alla sfida — Nelle tre partite che hanno separato la finalissima dalla sfida di campionato, il Celtic si è concesso un mezzo passo falso nel suo impeccabile percorso, pareggiando a sorpresa a casa del Dundee United. Gli uomini di Brendan Rodgers hanno immediatamente corretto il tiro con ben due 4-0, contro Motherwell e St. Johnstone. Risultati che hanno consentito ai Bhoys addirittura di allungare in vetta.

Il Celtic sta facendo oggettivamente un campionato a parte. I biancoverdi guidano la classifica della Scottish Premiership con 50 punti guadagnati nelle prime 18 partite della stagione, con uno score di 16 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Numeri eccezionali anche in tema di gol: sono 52 le reti segnate e solamente 4 quelle subite. Una macchina praticamente perfetta.

La squadra di Philippe Clement si è portata inevitabilmente dietro qualche scoria dalla delusione della finale. I blues hanno ottenuto solamente 4 punti nelle ultime tre partite di campionato tra Dundee, Motherwell e St. Mirren.

I Gers hanno avuto fin qui un ottimo rendimento, intervallato però da qualche inciampo che ha fatto perdere un bel po’ di terreno in classifica. Dopo 18 partite giocate, sono addirittura 14 i punti di distacco dai biancoverdi, che oramai hanno già il proprio posto ai play off in cassaforte.

Celtic dominante nei precedenti — I precedenti storici dell’Old Firm sono sbilanciati in favore del Celtic, ed il dato è ancor più netto se si restringe il campo agli ultimi anni. Dopo il fallimento del 2012 che ha costretto i Rangers a ripartire dalla Third Division, i blues hanno avuto bisogno di diverse stagioni per cercare in una qualche misura di ritornare al livello dei biancoverdi.

Ai Bhoys sono andati ben 9 degli ultimi 10 incontri disputati tra le due squadre, mentre in una sola occasione sono riusciti a trionfare i Rangers. L’ultimo, ed unico, successo della squadra di Clement in questo periodo è arrivato nell’aprile del 2022, proprio in Scottish Cup, ai tempi supplementari. L’ultimo successo del Celtic, invece, è quello di appena 15 giorni fa, ai calci di rigore, in finale di Coppa di Lega.

Celtic favorito, i Rangers cercano la rivincita — Il Celtic sembra non avere rivali in questa stagione ed è ancora una volta la favorita dell’Old Firm. Tuttavia, come dimostrano anche le quote dei bookmakers per l’evento, anche e soprattutto perché si tratta di un derby, il 2 è dato circa a 2.25.

La finale di Scottish League Cup ha dimostrato che in realtà i Rangers, nonostante i 14 punti di differenza maturati in questo campionato, hanno tutte le qualità per potersela giocare quasi alla pari. Ed in più non va sottovalutato nell’analisi complessiva del match un fattore che può rivelarsi cruciale: Ibrox. La tana dei blues farà di tutto per spingere ancor di più la squadra di Clement.

Potrebbe essere interessante puntare allora su un pareggio, quotato mediamente intorno al 3.40. In generale, ci si può aspettare una partita piuttosto aperta, come lo sono già stati i due incroci di questa stagione. 3-0 all’andata di campionato e 3-3 in Coppa di Lega: è lecito aspettarsi ancora una volta abbondanza di gol.