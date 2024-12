Brendan Rodgers, allenatore del Celtic, è intervenuto quest'oggi in conferenza stampa per parlare della prossima sfida con i Rangers.

Luca Paesano Redattore 31 dicembre - 19:19

Celtic e Rangers tornano a sfidarsi 15 giorni dopo il grande scontro della finale di Scottish League Cup. Alle porte c'è la ventunesima giornata di campionato, che aprirà il 2025 proprio con lo stupendo spettacolo del derby dell'Old Firm. I biancoverdi partono ancora una volta con i favori del pronostico, anche in virtù del +14 in classifica sui blues. L'allenatore Brendan Rodgers ha parlato così in conferenza stampa.

Celtic, le parole di Brendan Rodgers — Una partita che per Brendan Rodgers non ha bisogno di troppe presentazioni e per cui esiste un solo obiettivo: "La prossima partita significa molto per i giocatori, sanno cosa significa vincere in questa partita, e tra loro, me e lo staff, vogliamo tutti vincere la partita. Siamo molto determinati a farlo, a fare la prestazione che facciamo sempre e a portare a casa il risultato".

E sull'entusiasmo di vivere da protagonista l'Old Firm: “I derby sono sempre partite speciali. Non mi stanco mai, li tratto tutti come se fosse la mia prima volta. C'è un grande fascino e una grande emozione. Giocheremo una partita di intensità, di pressing e di possesso palla. Per noi è una sfida fantastica per iniziare l'anno, e siamo ovviamente entusiasti del nostro 2024. In termini di ciò che abbiamo realizzato nel corso della stagione, è stato davvero impressionante e vogliamo continuare così".

E ancora sulla partita: "Questa partita segnerà il giro di boa della stagione e, fino a questo momento, la qualità dei giocatori, la loro disciplina e il loro lavoro di squadra sono stati eccezionali. Quindi, vogliamo solo continuare con questa mentalità. Ho fiducia in questo gruppo, siamo stati insieme abbastanza a lungo ormai dopo quei primi problemi iniziali che abbiamo avuto la scorsa stagione, e ora vediamo i risultati. C'è sempre pressione, ma la pressione è ciò che caratterizza questo club. Non puoi mai aspettarti una partita facile, sai che devi giocare bene perché non si tratta solo di vincere, ma di giocare anche bene. Queste partite sono meravigliose, ti danno una grande opportunità per farlo".

Celtic, Rodgers: "Così si costruiscono le vittorie" — La volontà e il desiderio di vincere ogni singola partita sono stati la forza trainante della squadra di Brendan Rodgers, e il manager ha reso omaggio al lavoro svolto a Lennoxtown nei giorni di festa: "La gente parlerà della cultura e di come si fa a ottenerla. Ma si costruisce ogni giorno della tua vita. È un passo alla volta, scalando insieme e tutti i dettagli fanno la differenza, perché vinci prima di tutto sul campo di allenamento".

E poi conclude: "Prima ancora che in campo, le partite le vinci sul campo di allenamento con il lavoro che fai durante la settimana, con tutte le analisi che fai, gli allenamenti, la preparazione, l'alimentazione, tutto. È qui che vinci. E poi quella mentalità e quella cultura crescono e si sviluppano da lì. Quindi rimaniamo sempre umili nel preparare le partite. La gente guarderà il divario, ma questo non c'entra niente. Non possiamo ammorbidirci e non lo faremo, daremo il massimo per la prossima partita perché sappiamo quanto questo significhi per le persone".