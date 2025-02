Le parole di Guardiola alla stampa

Pep Guardiola è soddisfatto della prestazione offerta dai suoi: "La prestazione è stata buona come quella contro il Newcastle ma non è stato abbastanza. Abbiamo schierato una formazione giovane, che sarà il futuro di questo club. Hanno giocato contro una squadra che è la favorita per la vittoria finale". L'assenza di Haaland si è fatta sentire in casa City, anche se Guardiola non se la sente di attribuire alla mancanza del bomber norvegese le lacune offensive del City: "Ci siamo trovati molte volte nell'area avversaria ma abbiamo avuto difficoltà nell'ultimo quarto. Non posso dire niente contro i miei giocatori, sono stati eccezionali". Guardiola crede ancora nella Champions, il destino è nelle mani dell'allenatore e dei suoi giocatori: “Non sarà facile, ma è quello che è. Ci proveremo. Se succederà è perché lo meritiamo, se non succederà è perché non siamo stati abbastanza bravi. Semplice.”