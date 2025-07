Igor Tudor: "Ora i ragazzi devono riposare, poi si riparte forte"

Tudor è fiero del carattere messo in campo dai suoi e si dice orgoglioso dei suoi giocatori: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno messo in atto il piano che avevamo preparato". Il tecnico ha sottolinesto la grande disponibilità della squadra: "Hanno dato tutto in queste condizioni e alla fine in 10 volevano il cambio. Le ultime due partite saranno una scuola per il futuro". L'allenatore bianco nero ha fatto chiarezza sulla sostituzione di Kenan Yildiz: "Avevo paura che si facesse male. Si allungava e si toccava dietro la gamba, avevo paura di rimanere con un giocatore in meno ai supplementari". Infortuni che perseguitano la Juventus che ha perso Lloyd Kelly al 60'. Netta la differenza rispetto alla disfatta contro il City come ammesso anche da Tudor: "È stata una partita preparata in un altro modo, con un’altra strategia e in un altro contesto. Quella contro il City non contava nulla. Questa contava e l’abbiamo preparata in maniera diversa contro una squadra forte in tutto". Tanto il rammarico per le occasioni sprecate durante il match: "Abbiamo buttato via qualche occasione, abbiamo sofferto quando c’era da soffrire, ora dovremo riposare bene e ripartire".