Questa domenica alle 13:30 italiane va in scena l'Old Firm, il derby più antico del mondo. L'allenatore del Celtic in conferenza infiamma la partita e non vuole cali di tensione.

Lorenzo Longo 15 marzo - 20:22

Il Celtic sta distruggendo il campionato scozzese: 24 vittorie, miglior attacco e difesa. I The Bhoys si trovano primi in classifica in solitaria e stanno dominando la Premiership, e questo weekend hanno la possibilità di aumentare ancora di più il loro margine in classifica. L'allenatore della squadra di Glasgow, Brendan Rodgers non vuole cali di concentrazione. Ecco le sue parole in conferenza.

Le parole in conferenza — Brendan Rodgers non vuole cali di concentrazione, sa dell'importanza di questo match e cosa significa per i tifosi: "Non importa quanto sei in vantaggio o quanto bene hai giocato: questa è una partita che significa tutto per i tifosi, per le loro vite, per la loro quotidianità. Lo scontro contro i Rangers non lo vuoi perdere". Il tecnico vuole giocare una partita a viso aperto, all'attacco: "Dal nostro punto di vista, si tratta di cercare di giocare il nostro match. La nostra sarà una partita di corsa, di pressing, e sicuramente intensa, quindi è quello che vogliamo giocare fin dal primo minuto. Dobbiamo rendere la vita difficile al Rangers". Partita che ha un sapore diverso per Jota il quale torna come protagonista nell'Old Firm , l'allenatore in conferneza si è soffermato anche sul giocatore portoghese: "Per chi come Jota è andato via magari pensava di trovare la stessa atmosfera anche da altre parti ma è impossibile. Per noi è importante avere tutti i giocatori concentrati.

Celtic and Rangers fans are playing tricks on each other but diehard defence mechanism won't really kick in https://t.co/3d3BwijtUZpic.twitter.com/N1jSorPFY9

— Daily Record Sport (@Record_Sport) March 15, 2025