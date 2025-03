Il tecnico apre ad un futuro sulla panchina dei Rangers o del Celtic. L'Old Firm potrebbe arricchirsi di un campione d'Europa in panchina.

Samuele Dello Monaco 5 marzo - 16:35

Josè Mourinho ha parlato del suo futuro nella classica conferenza della vigilia del match, che vedrà il Fenerbahce affrontare i Rangers.

La sfida che andrà in scena a Istanbul, valevole per l'andata degli ottavi di Europa League, potrebbe essere un primo assaggio di calcio scozzese per l'allenatore ex Inter e Roma.

Il futuro al Fenerbahce — Al tecnico del Fenerbahce è stata posta una domanda sul proseguimento della sua carriera, la cui risposta rimane però molto vaga: "Il mio futuro non è importante, quello che conta è il futuro del Fenerbahce. Ho un contratto per un'altra stagione dopo questa e in questo momento penso solo al Fenerbahce, al mio dovere e alla mia lealtà verso il club".

Successivamente è lo stesso Special One ad aprire ad un possibile approdo in Scozia, approfittando dell'incontro con i Rangers: "In questo momento no. Ho un lavoro che mi motiva e mi richiede fedeltà. Ma perché non in futuro?".

L'interesse per la Scozia — Mourinho ha proseguito l'intervista elogiando l'ambiente scozzese e parlando della passione che riempie ogni settimana gli stadi: "La gente può dire che il campionato scozzese è solo tra due squadre, ma è una lega piena di passione, penso che in Scozia ci sia pura passione e pura rivalità".

Sui Rangers, il tecnico ha espresso le sue idee: "Hanno perso troppo tempo cercando di assimilare la filosofia del precedente allenatore, perdendo così anche troppi punti. Il campionato è pressoché finito per i Rangers, perciò penso che daranno tutto in Europa League".

Nella conclusione, Mourinho ha parlato anche dei tifosi di Celtic e Rangers, ricordando la finale di Coppa Uefa con il Porto: "Prima della finale di Coppa UEFA 2002-03 contro il Celtic, a Siviglia, ho avuto l'opportunità di andare in Scozia proprio per analizzare il Celtic. Una delle partite che vidi fu Rangers-Celtic a Ibrox. È stato bellissimo, fantastico".