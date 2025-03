Scontro totale tra Fenerbahce e Galatasaray, continuano le proteste extracampo che hanno fin qui caratterizzato il campionato turco.

Samuele Dello Monaco 2 marzo 2025 (modifica il 3 marzo 2025 | 09:38)

Nuovo weekend ed ennesima puntata della telenovela a cui ci ha abituato la massima serie turca. Nuovamente alle luci della ribalta si trova Josè Mourinho, allenatore del Fenerbahçe, protagonista di polemiche e frasi poco apprezzate dalle altre squadre fin dal suo arrivo in Super Lig. Tra queste, lo scontro a distanza con Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray, e le varie polemiche che stanno accompagnando il campionato turco da ormai svariati anni.

Il derby — Il Fenerbahçe, secondo in classifica a 6 punti dai concittadini del Galatasaray, si è presentato in casa dei rivali per una stracittadina ad altissima tensione. La partita, priva di emozioni e terminata con un noioso 0-0, non è bastata per evitare le solite polemiche.

Infatti, nell'intervista subito successiva al match, l'allenatore Josè Mourinho è incappato in uno scivolone comunicativo: "Ho ringraziato l’arbitro Slavko Vincic perché con tutti quelli della panchina avversaria che saltavano come scimmie a ogni decisione, ha avuto un grande carattere in quello che può essere considerato un ambiente da giungla".

Le polemiche dopo il match — Le dichiarazioni hanno fatto infuriare il Galatasaray, che ha deciso di denunciare la frase di Mourinho accusandolo di aver utilizzato termini a sfondo razzista: "Dall’inizio del suo incarico dirigenziale in Turchia, il tecnico del Fenerbahce José Mourinho ha costantemente rilasciato dichiarazioni sprezzanti nei confronti del popolo turco. Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste di José Mourinho, e di conseguenza presenteremo denunce ufficiali all’Uefa e alla Fifa".

In seguito a queste dichiarazioni, Mourinho è stato squalificato per due giornate, con l'aggiunta di altre due a causa degli insulti rivolti al quarto uomo al termine dell'incontro.

La causa — Nel corso delle ore non si è fatta attendere la risposta del Fenerbahçe, che ha difeso il proprio allenatore da ogni accusa tramite un breve comunicato, e ha contrattaccato citando in tribunale il club giallorosso: "Un milione e 907 mila lire turche (al cambio attuale, si parla di circa 50 mila euro, ndr) per danni morali dovuti all'attacco ai diritti personali del nostro Direttore Tecnico Jose Mourinho". Non resta che attendere qualche giorno per avere nuove polemiche e nuovi sviluppi, e per capire l'entità e la rilevanza che questa storia avrà sul rush finale del campionato.