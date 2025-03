Nella ventiquattresima giornata del massimo campionato croato va in scena il derby eterno tra Dinamo Zagabria e Hajduck Spalato, derby che continua anche in panchina tra Gennaro Gattuso e Fabio Cannavaro. Ecco le probabili scelte degli allenatori.

Lorenzo Longo 2 marzo 2025 (modifica il 3 marzo 2025 | 09:43)

Un derby tra campioni del mondo quello che va in scena a Zagabria tra la Dinamo Zagabria e Hajduck Spalato, i due allenatori sono pronti a darsi battaglia nel derby eterno. Match fondamentale per mantenere in vita le speranze per il titolo per le due squadre.

Le probabili formazioni della Dinamo Zagabria — Fabio Cannavaro e la Dinamo Zagabria sono costretti a vincere per sperare di mantenere in vita le speranze del titolo. L'allenatore napoletano, che la scorsa stagione è riuscito nell'impresa di salvare l'Udinese, è stato ingaggiato dalla formazione di Zagabria per risollevare le sorti di una stagione difficile. Il bilancio dell'ex campione del mondo non è dei migliori: 5 vittorie e 4 sconfitte nelle 9 partite disputate dal pallone d'oro 2006. La posta in palio è alta e Cannavaro deve far ricorso a tutta la sua esperienza per riuscire ad agguantare i tre punti. I padroni di casa schierano un 4-2-3-1, ecco le scelte: Nevistic tra i pali; pacchetto difensivo composto da Theophile-Catherine, Mmae, Galesic, Franjic; Belcar e Ademi in mediana, Xokha, Baturina e Pjaca sulla trequarti a supporta dell'unica punta, Kulenovic.

Le probabili formazioni dell'Hajduck Spalato — Gennaro Gattuso invece è intenzionato a continuare la sua impresa, la città di Spalato insegue il suo 10 titolo. L'allenatore italiano si affida a una formazione a specchio, anche lui schiera un 4-2-3-1 composto così: Lucic in porta; Hrgovic, Uremovic, Prpic, Diallo a completare il pacchetto difensivo; Pukstas in mediana insieme all'ex Barcellona e Siviglia Rakitic; Kalik, Sanyang, Sego sulla trequarti dietro ad un ex conoscenza del campionato italiano; Livaja.

