Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria, il Derby Eterno della Croazia

La rivalità tra Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria è una delle più intense e antiche del calcio balcanico e, ancor più in generale, di tutto il calcio europeo. In patria lo chiamano il "Derby Eterno", e basta questo per rendere l’idea di quanto astio animi e infiammi i rapporti tra le due squadre. Come quasi sempre accade quando si parla di rivalità così sentite, alla base dello scontro c’è anche una profonda frattura sul piano culturale e sociale. E quella tra Hajduk e Dinamo appare subito tangibile.