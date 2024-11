Quando Davide diventa Golia: risultati e statistiche di Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria

Gennaro Gattuso e il suo Spalato affrontano la Dinamo guardandola dall'alto.

Lorenzo Maria Napolitano 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 22:06)

Domenica 1 dicembre si scontreranno Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria, in una delle partite più sentite d'Europa. Questa partita oltre ad essere stata decisiva diverse volte per le sorti del campionato croato, è anche un momento clou del calcio balcanico, data la grande passione dei rispettivi club. Le due frange, infatti, sono estremamente passionali: da un lato la Torcida, gruppo storico dei sostenitori dell'Hajduk, dall'altro un gruppo più giovane, ma pericoloso, i BBB, Bad Blue Boys.

Tale rivalità verte infatti molto di più per quello che riguarda l'orgoglio identitario che la mera rivalità sportiva. In Croazia è la Dinamo Zagabria ad essere regina indiscussa, con ben 25 titoli conquistati. La seconda squadra più titolata dell'intera nazione è proprio l'Hajduk, con soli 6 successi. Nonostante questo, la rivalità tra le due squadre è stata classificata dal Daily Mail come la 20° più affascinante di tutti i tempi. Da anni la sensazione è di uno scontro che ricorda la sfida tra Davide e Golia. C'è l'Hajduk che vince poco difronte ad una squadra che trionfa da anni. Questi successi però non sono sufficienti a soddisfare gli esigenti tifosi, che recriminano la scarsa competitività della propria squadra rispetto agli altri club europei.

I precedenti tra Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria — Come scritto, la Dinamo è un gigante rispetto al "piccolo" Hajduk, ma questi ultimi sono comunque riusciti a togliersi diverse soddisfazioni negli ultimi anni. L'ultima sfida, giocata in casa della Dinamo Zagabria, è infatti terminata per 0-1 in favore dell'Hajduk. Lo scorso anno, poi, sono arrivate due vittorie ed un pareggio in quattro partite. In Croazia i diversi club si affrontano per quattro volte nel corso della stagione dato che è un campionato che conta soltanto 10 squadre. L'anno precedente, nella stagione 2022/2023, c'è stato un (quasi) monopolio da parte della Dinamo Zagabria. Nei consueti 4 incontri sono state realizzate 9 reti, prodotti da due vittorie per 4-0 ed un pareggio con un gol per parte. L'ultimo match della stagione è terminato a reti bianche. Questi risultati schiaccianti però sono un'eccezione, dato che le partite restano equilibrate sul campo. E i gol per parte non sono tantissimi: negli ultimi 4 match, infatti, è stata segnata soltanto una rete a partita.

Il match di domenica — Alle 17:45 ci sarà l'ennesimo grande incontro, in casa dell'Hajduk Spalato. Quest'anno, grazie alla presenza di Gennaro Gattuso, il club di Spalato sta raggiungendo ottimi risultati e si sta confermando come prima potenza del campionato. Nonostante abbia perso diversi punti nelle ultime cinque partite, la formazione dell'ex allenatore del Milan è rimasta saldamente ancorata al vertice della classifica. Sono infatti 29 i punti conquistati in 14 partite, conquistati con otto vittorie e cinque pareggi.

Al secondo posto c'è il Rijeka, con 26 punti ottenuti nel corso della stagione. La Dinamo Zagabria figura "soltanto" in terza posizione con 25 punti. Dunque il campionato resta sicuramente apertissimo a capovolgimenti di fronte, ed il match di domenica potrebbe essere un primo step da parte del Rijeka e della Dinamo per accorciare le distanze dalla squadra di Gattuso, partita in quarta già da inizio campionato nonostante diversi problemi societari. Giocatore da tenere d'occhio in questa partita sicuramente la vecchia conoscenza della Serie A Marko Livaja. L'ex Inter ha realizzato 9 gol e confezionato 7 assist nel campionato croato quest'anno, ed è senza dubbio uno degli attaccanti più forti in attività nel territorio balcanico.