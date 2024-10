Gattuso vince ancora: otto vittorie su undici per il leader indomabile

Gattuso ancora imbattuto in Croazia: oggi l'ex allenatore del Milan ha ottenuto l'ottavo successo in undici partite in Croazia.

Lorenzo Maria Napolitano 26 ottobre 2024 (modifica il 26 ottobre 2024 | 21:42)

Nel massimo campionato croato Gennaro Gattuso continua a farsi valere con il suo Hajduk Spalato. Nonostante la difficile situazione societaria che sta vivendo il club, i risultati sul campo sono sempre più convincenti. Infatti, oggi, è arrivata l'ennesima vittoria per l'Hajduk, che grazie alle reti di Livaja, vecchia conoscenza della Serie A, e Sigur è riuscita a strappare altri preziosissimi tre punti, stavolta ai danni della Lokomotiva Zagabria.

Con il 2-1 odierno Gattuso raggiunge l'ottavo successo in undici partite disputate, e la sua squadra è momentaneamente a sei punti di vantaggio dal Rijeka, che ha inanellato una serie non esaltante di pareggi, e addirittura sette dalla Dinamo Zagabria, con una partita in meno disputata. Dunque, questo vantaggio, potrebbe stringersi a quattro in caso di vittoria della Dinamo.

Ancora imbattuto in Croazia — Da inizio stagione Gennaro Gattuso è imbattuto in campionato. Questa, per il coach italiano, rappresenta non solo una grande soddisfazione personale, ma anche l'ennesima prova del suo spirito combattivo, dato che ha deciso di continuare a lottare al fianco dei suoi calciatori nonostante non stiano percependo lo stipendio. Citando le sue parole, ha deciso di non arrendersi neanche difronte a queste difficoltà. E, ora, pare intenzionato a scrivere una grande pagina di storia del campionato croato. Il titolo, all'Hajduk, manca addirittura dalla stagione 2004/2005.

L'ultima sconfitta risale al 15 agosto per lo Spalato. La squadra è forte, competitiva, gioca bene. I problemi sembrano soltanto aver rinforzato i legami tra i giocatori ed il suo allenatore. Insomma, le carte sembrano (quasi) in regola per creare qualcosa di molto, molto grande.