Modrić in estate sarà svincolato di lusso: il tecnico della Dinamo Zagabria gli apre la porta

Al Real Madrid Luka Modrić sta scrivendo la storia , raggiungendo traguardi strepitosi. Adesso, però, gli sono rimasti soltanto pochi mesi di contratto con il club spagnolo, e giunto ormai ai 39 anni resta da chiedersi se appenderà, in estate, gli scarpini al chiodo oppure si trasferirà altrove. Le speculazioni sul suo futuro, chiaramente, si riaccendono. Il centrocampista croato è d'altronde portatore di esperienza e qualità unica nel suo genere, ed il suo apporto può senz'altro rivelarsi importante per qualsiasi club.

Dinamo Zagabria, prossima squadra di Modrić?

Tra le sorprendenti possibilità future, si apre quella di un ritorno nel suo paese, la Croazia. Modrić è cresciuto nella Dinamo Zagabria, e l'allenatore del club sembra avergli aperto la porta per un possibile, nonché clamoroso, ritorno. Ha infatti ammesso: "Chi non vorrebbe avere Luka Modric nella sua squadra? Penso che ogni tifoso della Dinamo sarebbe felice di poter ricontare su Luka, almeno per un anno".