99 volte Modrić: il croato supera Kroos e diventa il giocatore del Real con più presenze in Champions

A prescindere dal risultato del match, Luka Modrić questa sera ha conquistato l'ennesimo record della sua strepitosa carriera. A 39 anni, il centrocampista croato sta macinando successi individuali nel corso di questa stagione, e questa sera ne ha raggiunto un altro. Contro il Milan Modrić sta disputando la sua partita numero 99 con la maglia del Real Madrid in Champions League , ed è diventato il centrocampista dei blancos con più presenze nella storia della competizione.

o di reparto, con cui ha scritto pagine indelebili della storia recente del Real Madrid , Toni Kroos. Il tedesco, ex detentore del record, aveva collezionato 98 presenze. Il croato con la presenza questa sera contro il Milan sale a quota 15 presenze , in quella che potrebbe essere l'ultima stagione con la maglia merengues.

Per il Real Madrid la partita non è iniziata nel migliore dei modi, dato che il difensore rossonero Malick Thiaw, su assist di Pulisić, ha trafitto Lunin dopo poco più di dieci minuti dal fischio d'inizio. La parità è stata poi ripristinata dall'avvelenato Vinicius Jr, sceso in campo con gli occhi iniettati di sangue dopo la mancata assegnazione del Pallone d'Oro. La squadra di Paulo Fonseca, però, sembra un osso duro questa sera e con il gol di Morata riesce a riacciuffare il vantaggio al Bernabeu.