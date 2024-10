Maestri di Clásico, Modrić supera Alves: è record per il croato!

Anche contro il Barcellona, Modrić è sceso in campo per pochissimi minuti ed il suo contributo fa fatica ad essere qualificato come più che sufficiente. Ma, del resto, nessun calciatore del Real Madrid troverà voti positivi al suo risveglio, sfogliando i quotidiani. I catalani, infatti, soprattutto nel secondo tempo, hanno letteralmente tagliato in due il campo del Real, che si è sciolto come ghiaccio al sole.