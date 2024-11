“Messi o Ronaldo?”, risponde Di Maria: ex compagno di entrambi

Tiene sempre banco la questione relativa a chi sia stato il più forte tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo , la Pulga argentina e il bionico di Madeira. Tra appassionati, addetti ai lavori, calciatori, ognuno si schiera da una parte o dall'altra. Spesso ci si schiera in favore del calciatore con cui si ha condiviso lo spogliatoio, altre volte il proprio idolo da bambino, ma ci sono casi più spigolosi. È quello, per esempio, di Ángel Di Maria .

Messi o Ronaldo: risponde Di Maria

El Fideo ha giocato sia al fianco di Cristiano Ronaldo, con indosso la maglia del Real Madrid e affrontando il connazionale Messi, ed ha - chiaramente - lottato al fianco dell'ex giocatore del Barcellona con la maglia dell'Argentina. Dunque l'attaccante del Benfica li ha vissuti da vicino e, ai microfoni di Clank Media, ha ammesso chi preferisce tra i due. Sulla base della sua esperienza, Di Maria ha affermato: "Per me, Messi e Cristiano sono i due migliori giocatori della storia, ma è ovvio che Messi non ha paragoni con nessun giocatore".