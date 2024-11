Argentina ko contro il Paraguay, Messi attacca l’arbitro: “Sei una me***”

Pesante battuta d'arresto nella notte per l'Argentina, che ad Asuncion viene sconfitta per 2-1 dal Paraguay. Un risultato che comunque non pregiudica la classifica dell'albiceleste ed il percorso verso la qualificazione al Mondiale 2026. La formazione di Lionel Scaloni resta infatti in testa, a +3 dalla Colombia (con una partita in meno) e a +5 dal Brasile. A far discutere, però, oltre alla sorprendente sconfitta, c'è anche la dura reazione di Leo Messi nei confronti dell'arbitro del match, il brasiliano Anderson Daronco, accusato di una gestione discutibile della gara.