Aguirre colpito alla testa in Honduras-Messico: il CT lascia il campo sanguinante

Il Messico, nella Concacaf Nations League, perde per 2-0 in casa dell'Honduras e a fine partita scoppia la rivolta dei tifosi messicani che dagli spalti iniziano a lanciare soprattutto bottiglie. Una di queste ha però colpito il CT Javier Aguirre che ha lasciato il campo con una vistosa ferita alla testa.

Luis Palma ha segnato, per l'Honduras contro il Messico, due gol pesanti che hanno portato il suo gruppo a vincere una gara pesante nella Concacaf Nations League. A fine partita però, come detto, dagli spalti si è scatenata una vera e propria rivolta e nel rettangolo verde è arrivata una vera e propria pioggia di oggetti, specialmente di bottiglie. Una di queste ha colpito Javier Aguirre alla testa mentre si avvicinava a Reinaldo Rueda per stringergli la mano al termine della gara.

Il CT nel post partita ha dichiarato in conferenza stampa: "Non è nulla, davvero; è solo calcio. Non ha senso rimanere su questa faccenda; non sono uno che si lamenta", cercando difatti di sminuire quanto di grave accaduto.