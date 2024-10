Derby del Rio, il Messico supera 2-0 gli Stati Uniti di Pochettino

L'ultimo squillo del Messico contro gli Stati Uniti risaliva al 2019 quando si impose sia in finale di Gold Cup (1-0 firmato da Jonathan Dos Santos) e in amichevole (3-0 col Chicharito Hernandez protagonista). Primo ko per Mauricio Pochettino dopo l'esordio vincente con Panama . La Nazionale allenata dall'ex Tottenham e Chelsea paga a caro prezzo le assenze dei vari Adams, Tim Weah, Balogun e degli italiani Christian Pulisic e Weston McKennie .

Jimenez e Huerta decidono il Derby del Rio

Successo meritato per il Messico che sblocca il punteggio nella prima frazione di gioco grazie ad un delizioso calcio di punizione di Raul Jimenez. Nella ripresa l'attaccante del Fulham serve l'assist del 2-0 a Cesar Huerta che archivia i giochi anzitempo. La Tricolore sfiora addirittura il tris al 55', ancora con Huerta, mentre gli Stati Uniti non si rendono quasi mai pericolosi in area avversaria. Dopo 5 anni il Messico torna a battere gli Usa, il miglior modo per omaggiare Andres Guardado che dopo 182 presenze lascia definitivamente la Nazionale azteca.