Flop Stati Uniti, perde in casa in amichevole col Canada: non succedeva dal 1957

Il Canada torna a vincere negli Stati Uniti dopo 67 anni. Seppur in amichevole, quindi, arriva un successo storico per Jonathan David e compagni che battono i ragazzi a stelle e strisce (tra cui i rossoneri Pulisic e Musah) che proseguono nel periodo difficile dopo aver steccato nell'ultima Copa America, giocata in casa. Proprio in quella competizione, invece, proprio il Canada aveva stupito arrivando fino alla semifinale.