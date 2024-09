Il derby di Città del Messico è stato deciso dal giocatore peruviano. Nel finale anche un rosso per proteste a Sanchez

È accaduto proprio tutto ciò che ci si aspettava nel Clasico Capitalino, cioè il derby di Città del Messico, tra Club America e i Pumas. Nonostante il fattore campo a sfavore, a prevalere è stata l'Universidad Nacional, grazie alla rete di Piero Quispe siglata al 19'. Nel finale di partita, quando i Pumas si sono barricati in difesa per mantenere il vantaggio, è avvenuta l'espulsione di Richard Sanchez per proteste, che ha definitivamente dissolto le speranze residue di rimonta.