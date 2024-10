Messico, gol e spettacolo nel Clasico del Norte: il Monterrey batte 4-2 il Tigres

Monterrey-Tigres regala gol e spettacolo. Il Clasico del Norte finisce 4-2 in favore dei padroni di casa: il talento Fimbres segna due gol, in rete su rigore l'ex Milan, Lucas Ocampos.

Gennaro Dimonte 20 ottobre - 09:21

Il Monterrey batte il Tigres 4-2 allo stadio BBVA e si aggiudica il Clasico del Norte nella dodicesima giornata di apertura della Liga MX. Match decisamente divertente e pieno di colpi di scena, soprattutto nel primo tempo. Il talento 19enne Iker Fimbres autore di una decisiva doppietta, in gol anche l'ex Valencia Canales e Lucas Ocampos, passato in Serie A con le maglie di Genoa e Milan. Inutili le reti di Pizarro e Gignac per le Tigri. I ragazzi di Demichelis raggiungono proprio gli eterni rivali al terzo posto in classifica, a 24 punti.

Cinque gol nel primo tempo: è spettacolo a Guadalupe — Martin Demichelis propone un Monterrey super offensivo, con Berterame supportato dalla qualità di Canales, Ocampos e la stella di Fimbres. Il Tigres di Paunovic si affida all'esperienza del francese Gignac davanti e alla freschezza del trio Herrera-Brunetta-Lainez alle spalle. Chi si aspettava tante reti e occasioni da gol è rimasto piacevolmente sorpreso nel primo tempo. Al 5' i los Rayados passano in vantaggio con la rete del classe 2005 Fimbres. Nonostante il grande equilibrio in campo, i padroni di casa sferrano un pesante 1-2 tra il 26' e il 36' con Canales e il rigore di Ocampos per il clamoroso 3-0. Reazione d'orgoglio per il Tigres che prima segna con Guido Pizarro, servito da Brunetta, poi si porta sul 3-2 con la rete di Gignac dal dischetto al nono minuto di recupero del primo tempo. Cinque reti e tifosi accontentati in questo primo tempo messicano.

Non basta l'assalto Tigres: la chiude Fimbres per il Monterrey — La ripresa è caratterizzata dall'asfissiante pressione del Tigres, alla ricerca di un pareggio per certi versi insperato fino al 36'. Diverse le parate di Andrada, specialmente su un tiro pericolosissimo di Brunetta. Al 66' il Monterrey la chiude: assist di Aguirre per il tiro di Fimbres e urlo di gioia per 53mila spettatori del BBVA. Il talento 19enne unico ammonito di un match assolutamente corretto nonostante la tensione del derby e l'intensità mostrata in campo da entrambe le squadre. Dopo quattro minuti di recupero termina la sfida in favore dei padroni di casa. Tigres che subisce quattro reti dopo averne subite solo sei in undici giornate.