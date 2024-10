Messico, scandalo nel Clasico Regio: drogato e derubato l’arbitro Rosario Cárdenas

A pochi giorni dalla sostituzione dell’arbitro Rosario Cárdenas , assente nel match del Clásico Regio tra Monterrey e Tigres per presunti “problemi di salute” - così dichiarato dalla Commissione Arbitrale - emergono particolari inquietanti. Secondo quanto rivelato dall'ex-arbitro della Liga MX Francisco Chacón , Cárdenas non era affatto indisposto, come dichiarato ufficialmente, ma vittima di una trama criminale. Chacón, in un’intervista a "Atole con el Dedo" su RÉCORD+, ha dichiarato che l’arbitro sinaloense è stato drogato e derubato dopo aver portato un compagno all'hotel dell'allenamento.

Chacón ha aggiunto che non si tratta del primo episodio simile: la città di Monterrey ha già visto casi controversi di arbitri in difficoltà. Tra questi, uno riguarda un collega di Cárdenas, di cognome "Terrazas" che dopo aver bevuto troppo, non si è svegliato il giorno dopo per andare ad arbitrare la partita della U-23. “Il problema con lui è stato solo una questione di alcol; era stato diretto come quarto arbitro in una partita di Prima Divisione, quindi non c'era bisogno di fare il cambio. In questo caso, la situazione è stata diversa" ha concluso Chacón.