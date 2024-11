Cristiano Ronaldo: “1000 gol? Sono già il miglior marcatore della storia”

Guai a darlo per bollito, Cristiano Ronaldo, dopo aver ricevuto l'ennesimo premio della sua gloriosa carriera, fissa il prossimo obiettivo: "1000 gol? Ci proverò, ma non sarà un dramma, se non dovessi riuscirci..."

Vincenzo Bellino Redattore 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 14:35)

Insignito del premio "quinas" di platino, in occasione del gala Quinas de Ouro, per essere stato un ambasciatore di eccellenza del Portogallo, Cristiano Ronaldo si è espresso sugli obiettivi futuri della sua carriera. Nel mirino dell'assolusitano c'è il traguardo dei 1000 gol, ma se dovesse fallire, non sarebbe un dramma.

Ronaldo: "Orgoglioso di rappresentare il mio Paese" — Intervenuto ai microfoni dei media presenti all'evento, Cristiano Ronaldo si è detto orgoglioso dell'ennesimo riconoscimento della sua carriera calcistica: "Sono orgoglioso di ricevere questo trofeo, non lo vedo come una fine, ma come un inizio. Ringrazio la Federazione per questo premio, per il lungo percorso che ho fatto in Nazionale con tanto orgoglio e duro lavoro. È buffo perché quando sono entrato in nazionale a 18 anni, il mio sogno era di fare la mia prima apparizione internazionale, poi 25, poi 50, poi 100...".

L'amore per il proprio Paese: "È una sensazione fantastica e vorrei dire ai miei compagni di squadra: dopo aver vinto così tanti trofei, non vedo niente di meglio che rappresentare la Nazionale. Rappresentare il Paese, la cultura, la nazione, i genitori, i figli. Spesso sono deluso da chi non vuole essere qui a rappresentare il proprio Paese, ma questo è un discorso a parte. Il nostro è un grande Paese, indipendentemente dalle sue dimensioni. Abbiamo tutto: stadi, allenatori magnifici, il potenziale di questi giocatori e le stelle che abbiamo. Non solo nel calcio, ma anche in altri sport. Fernando Gomes è il miglior presidente che abbiamo mai avuto".

Ronaldo: "1000 gol? Ci proverò..." — Guai a darlo per bollito, una delle doti più grandi di Cristiano Ronaldo è sempre stata la voglia di non accontentarsi mai, di mettersi sempre in discussione, di gettare il cuore oltre l'ostacolo, pur di cercare di raggiungere i propri obiettivi. Prossimo traguardo i 1000 gol, ma c'è un però: "[...] ho detto che volevo arrivare a 1.000, sono appena arrivato a 900 e già mi chiedono di farne altri. Se arriveranno è un bene, ma se non arriveranno sono ancora il giocatore con più gol nella storia, quindi va bene così".